Spektakuläres Torfestival: SK Pama deklassiert Deutsch Jahrndorf

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:31

In der 23. Runde der II. Liga Nord (BGLD) lieferten sich Deutsch Jahrndorf und SK Pama ein aufregendes Match, das vor allem für die Gäste erfreulich endete. Mit einem klaren 7:1 Sieg setzte SK Pama ein deutliches Zeichen und zeigte eine beeindruckende Leistung auf dem Platz. Das Spiel begann dynamisch und die Gäste dominierten von Beginn an, was sich im Endergebnis deutlich widerspiegelte.

Ein früher Start für SK Pama

Bereits in der dritten Minute zeigte Juraj Czibula seine Klasse, indem er SK Pama mit einem präzisen Treffer in Führung brachte. Die Gäste setzten ihre dominante Anfangsphase fort und bauten ihren Vorsprung weiter aus. Nur vier Minuten später, in der siebten Minute, erzielte Edson Da Silva das 0:2 und verstärkte die Führung seines Teams. Deutsch Jahrndorf schien überwältigt von dem schnellen und aggressiven Spielstil von SK Pama und fand zunächst keine Antwort auf die frühen Tore.

Die Heimmannschaft fand jedoch kurzzeitig zurück ins Spiel, als Mustafa Atik in der 18. Minute einen Elfmeter verwandelte und den Spielstand auf 1:2 verkürzte. Diese Hoffnung wurde jedoch schnell zunichte gemacht, als Juraj Czibula in der 26. Minute erneut für SK Pama traf und den alten Abstand wiederherstellte.

Die zweite Halbzeit: SK Pama lässt nicht nach

Nach der Pause knüpfte SK Pama nahtlos an die Leistung der ersten Halbzeit an. Marcel Szikonya trug mit seinem Tor in der 47. Minute zum 1:4 bei, womit er die Hoffnungen von Deutsch Jahrndorf auf ein Comeback zunichte machte. Die Tore häuften sich weiter, als Miroslav Pipiska in der 58. Minute das 1:5 erzielte und damit die Überlegenheit seines Teams unterstrich.

Eine besondere Erwähnung verdient auch Jakub Hronec, der in der 63. Minute einen Elfmeter souverän verwandelte und das 1:6 markierte. Die Effizienz von SK Pama bei Standardsituationen war bemerkenswert und ein entscheidender Faktor für den klaren Sieg. Marcel Szikonya zeigte erneut seine Torgefahr, indem er in der 87. Minute den Endstand von 1:7 herstellte und damit einen herausragenden Auftritt für SK Pama krönte.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf : SK Pama - 1:7 (1:3)

87 Marcel Szikonya 1:7

63 Jakub Hronec 1:6

58 Miroslav Pipiska 1:5

47 Marcel Szikonya 1:4

26 Juraj Czibula 1:3

18 Mustafa Atik 1:2

7 Edson Da Silva 0:2

3 Juraj Czibula 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.