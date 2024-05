Unterhaltsames Derby: FC Andau dreht Spiel gegen Tadten

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:48

In einem spannungsgeladenen Derby der II. Liga Nord drehte der FC Andau einen Rückstand gegen UFC Tadten und sicherte sich mit einem 4:2-Heimsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf. Trotz eines frühen Rückstands durch ein Tor von Mario Wendelin für Tadten, zeigte Andau Charakter und Kampfgeist, um das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen.

Erste Halbzeit: Tadten dominiert, Andau im Rückstand

Die Partie begann unterhaltsam und mit dem Führungstor für den Gast, als Mario Wendelin in der 34. Minute für die Gäste traf. Tadten war in der ersten Halbzeit die dominantere Mannschaft und ging verdient mit 1:0 in Führung. Andau hingegen tat sich schwer, ins Spiel zu finden und konnte kaum nennenswerte Chancen kreieren. Das Team von Tadten, das in der Defensive gut organisiert war, unterband effektiv die Offensivbemühungen von Andau und hielt die Führung bis zur Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Andau's beeindruckende Wende

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag von FC Andau, als Elvedin Buljubasic in der 66. Minute den Ausgleich erzielte. Nach einer Flanke von Oliver Augustini von rechts, nahm Buljubasic den Ball geschickt an und vollendete präzise ins linke obere Eck. Die Energie im Stadion änderte sich schlagartig und Andau drückte weiter auf das Gaspedal. Nur acht Minuten später, in der 74. Minute, brachte Oliver Augustini sein Team mit einem scharfen Schuss ins lange Eck erstmals in Führung. Tadten schien von der Wende überrascht und fand nicht sofort eine Antwort.

Die Entscheidung fiel in der 81. Minute durch Sascha Peck, der an der Strafraumgrenze den Ball ins linke untere Eck hämmerte und das 3:1 für Andau markierte. Die Freude im Lager der Andauer war groß, aber sie waren noch nicht fertig. In der 89. Minute sorgte Maximilian Mikula mit einem spektakulären Schuss nach einem Rabona-Haken ins lange, hohe Eck für das 4:1. Tadten gelang durch Thomas Regner noch der Anschlusstreffer zum 4:2 in der 90. Minute, doch es war zu spät, um das Spiel noch zu drehen.

Der Schlusspfiff besiegelte einen 4:2-Sieg für den FC Andau, der damit wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammelte.

II. Liga Nord: Andau : Tadten - 4:2 (0:1)

91 Thomas Regner 4:2

90 Maximilian Mikula 4:1

82 Sascha Peck 3:1

75 Oliver Augustini 2:1

65 Elvedin Buljubasic 1:1

34 Mario Wendelin 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter sebi08 erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.