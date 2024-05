Steinbrunn triumphiert in intensivem Duell gegen UFC Pama

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:11

In einer packenden Begegnung der 23. Runde der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich die Gastmannschaft Steinbrunn mit einem 3:1 gegen UFC Pama durch. Die Partie war geprägt von dynamischen Angriffen und einer entscheidenden Chancenverwertung durch die Gäste, während Pama trotz mutiger Aufholjagd das Nachsehen hatte.

Früher Rückschlag und Doppelschlag vor der Pause

Beide Teams suchten nach der Initiative, doch es waren die Gäste aus Steinbrunn, die früh im Spiel ein Zeichen setzten. In der 24. Minute verwandelte Lenz Honc einen Elfmeter zum 0:1 für Steinbrunn, was den Gästen einen wesentlichen psychologischen Vorteil verschaffte. UFC Pama, sichtlich bemüht, den Rückstand auszugleichen, erspielte sich in der 36. Minute eine Großchance nach einem Fehlpass von Steinbrunn, konnte diese jedoch nicht nutzen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, erhöhte Tom Fasching für Steinbrunn auf 0:2, indem er eine Unachtsamkeit in der Pama-Verteidigung ausnutzte.

Pama kämpft, Steinbrunn sichert den Sieg

Nach der Pause kam Pama entschlossen aus der Kabine. Die Heimmannschaft drängte auf den Anschlusstreffer und wurde in der 56. Minute belohnt, als Imre Lesko den Ball nach einer Vorlage von Nr. 7 im Netz unterbrachte. Das Tor zum 1:2 gab Pama neuen Schwung, und das Team drängte weiter auf den Ausgleich. In der 63. Minute traf Pama nur die Stange nach einem gefährlichen Freistoß, ein Zeichen dafür, wie nahe die Heimmannschaft dem Ausgleich war. Jedoch nutzte Steinbrunn in der 81. Minute einen Konter, bei dem Phillip März den Ball zum entscheidenden 1:3 im Tor von Pama versenkte. Dieser Treffer besiegelte das Schicksal des Spiels und sicherte Steinbrunn die wichtigen drei Punkte.

II. Liga Nord: UFC Pama : Steinbrunn - 1:3 (0:2)

81 Phillip März 1:3

56 Imre Lesko 1:2

45 Tom Fasching 0:2

24 Lenz Honc 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.