Schlusslicht zwingt ASV Deutsch Jahrndorf in letzter Minute in die Knie

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 22:57

In einem packenden Duell in der 24. Runde der II. Liga Nord setzte sich der SC Breitenbrunn mit einem knappen 3:2-Sieg gegen den ASV Deutsch Jahrndorf durch. Ein Treffer von Martin Kocis in der 90. Minute sicherte dem Tabellenletzten am Mittwochabend den zweiten Sieg im Frühjahr.

Ausgeglichenes Kräftemessen

Bereits kurz nach dem Anpfiff machtem die Breitenbrunn klar, dass sie die Partie dominieren wollten. In der 5. Minute gab es einen blitzschnellen Konter, eingeleitet von Martin Kocis, doch Gästegoalie Michael Unger parierte hervorragend. Es dauerte jedoch nur bis zur 14. Minute, bis Breitenbrunn das erste Mal jubeln konnte. Nach einem erneuten Konter, der wiederum von Kocis eingeleitet wurde, vollendete Philipp Filz eiskalt zum 1:0.

Deutsch Jahrndorf zeigte sich unbeeindruckt und antwortete nur sechs Minuten später mit einem sehenswerten Treffer. Mustafa Atik erzielte mit einem Schuss aus 20 Metern den Ausgleich zum 1:1. Die erste Halbzeit blieb danach hart umkämpft. Ein beeindruckender Distanzschuss der Gäste in der 31. Minute knallte an die Latte, und auch ein guter Angriff in der 34. Minute konnte von Breitenbrunn-Keeper Peter Barinec geklärt werden. So gingen die Teams mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1 in die Halbzeitpause.

Entscheidung in Minute 90

Die zweite Halbzeit begann ebenfalls mit hohem Tempo. Bereits in der 46. Minute hatte Breitenbrunn eine gute Freistoßchance, doch der Ball klatschte an die Latte. Drei Minuten später wurde ein fragwürdiger Elfmeter für die Heimischen gepfiffen. Oliver Slivka ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte den Strafstoß sicher zum 2:1 für Breitenbrunn.

Deutsch Jahrndorf gab sich jedoch nicht geschlagen und suchte weiter den Weg nach vorne. In der 70. Minute gelang David Bodo der erneute Ausgleich zum 2:2. Er zeigte dabei eine beeindruckende Einzelleistung und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel.

Als sich das Match dem Ende zuneigte, sah es nach einem Unentschieden aus. Doch in der letzten Minute der regulären Spielzeit kam Breitenbrunn nochmals gefährlich vor das Tor. Kocis, der bereits das erste Tor vorbereitet hatte, erzielte den umjubelten Siegtreffer zum 3:2. Im Kastanienstadion kannte der Jubel kannte keine Grenzen, und der Tabellenletzte fuhr einen hart erkämpften "Dreier" ein.

II. Liga Nord: Breitenbrunn : Deutsch Jahrndorf - 3:2 (1:1)

90 Martin Kocis 3:2

70 David Bodo 2:2

54 Oliver Slivka 2:1

20 Mustafa Atik 1:1

14 Philipp Filz 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Erich Gonter erstellt.

