Offensivspektakel: FC Winden mit ungemein wichtigem 5:3-Sieg gegen Tadten

In einem packenden Duell der vorletzten Runde der II. Liga Nord triumphierte der FC Winden am See über den UFC Tadten mit einem aufregenden 5:3. Die Partie im Bärenstadion bot den rund 250 Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und ein offensives Feuerwerk. Während die Gastgeber ihren Klassenerhalt sichern konnten, musste Tadten eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen.

Haider schnürt Dreierpack

Die Windener legten einen Traumstart hin und gingen bereits in der ersten Minute durch Stefan Haider in Führung. Nach einem misslungenen Abschlag von Tadtens Torwart Adam Klekner nutzte Haider die Gelegenheit und schoss aus zentraler Position zum 1:0 ein. Der Gastgeber setzte nach und erzielte in der 11. Minute das 2:0 durch René Horváth, der nach einem Konter ins leere Tor einschob.

Tadten zeigte sich jedoch kämpferisch und kam durch Rastislav Kružliak in der 18. Minute zum 2:1-Anschlusstreffer. Mario Wendelin traf in der 22. Minute mit einem Schuss aus rechter Position zum Ausgleich. Doch Winden ließ sich nicht beirren und stellte durch einen weiteren Treffer von Haider in der 33. Minute die Führung wieder her. Kurz vor der Pause erhöhte Haider zum dritten Mal auf 4:2.

Winden lässt sich Butter nicht vom Brot nehmen

Die zweite Halbzeit begann verhalten, aber der FC Winden konnte in der 56. Minute durch René Horváth das 5:2 erzielen, was viele bereits als Entscheidung sahen. Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf und kam durch einen sehenswerten Treffer von Mario Sack in der 73. Minute auf 5:3 heran. Trotz einiger guter Chancen und viel Einsatz gelang es Tadten nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Offensivaktionen beider Teams. Windens Stefan Haider verpasste nur knapp seinen vierten Treffer, als er in der 87. Minute beinahe einen Eckstoß direkt verwandelte. Auf der anderen Seite konnte Tadtens Kapitän Mario Sack in der 89. Minute mit einem starken Weitschuss glänzen, den Windens Torwart Roman Ostojic jedoch grandios parierte.

In der Nachspielzeit versuchte Tadten verzweifelt, noch einmal heranzukommen, doch Windens Abwehr hielt stand. Ein letzter Weitschuss von Thomas Regner wurde abgeblockt, und kurz darauf ertönte der Schlusspfiff, der den 5:3-Erfolg für den FC Winden besiegelte.

Der FC Winden zeigte sich nach der Partie sichtlich erleichtert über den wichtigen Sieg, der den Klassenerhalt sicherte. Für Tadten hingegen war die Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die begehrten Cup-Startplätze. Trotz des enttäuschenden Ergebnisses können die Gäste jedoch stolz auf ihren kämpferischen Einsatz zurückblicken.

Das nächste Spiel für den FC Winden findet auswärts gegen den SC Kittsee statt, während Tadten im heimischen "Pappelstadion" auf den ASV Steinbrunn trifft. Beide Mannschaften werden alles daran setzen, ihre Saison positiv abzuschließen.

