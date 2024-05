Deutsch Jahrndorf feiert Heimsieg über Wimpassing

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:09

In Rahmen der 25. Runde der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Deutsch Jahrndorf mit einem beeindruckenden 3:1 gegen Wimpassing durch. Paul Schütz war der Mann des Abends für Deutsch Jahrndorf, indem er mit zwei Toren in Abschnitt zwei die Hausherren auf die Siegerstraße brachte. Trotz einer engagierten Leistung gelang es Wimpassing nicht, das Blatt zu wenden.

Frühe Führung durch Deutsch Jahrndorf

Das Spiel begann pünktlich und beide Mannschaften versuchten von Beginn an, das Spielgeschehen zu kontrollieren. Bereits in der 32. Minute konnte Deutsch Jahrndorf den ersten Durchbruch verzeichnen. Carsten Lang nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Wimpassing und schoss sein Team mit 1:0 in Führung. Das Tor verlieh Deutsch Jahrndorf zusätzlichen Schwung und sie konnten bis zur Halbzeitpause die Führung behaupten.

Nach dem Wiederanpfiff setzte Deutsch Jahrndorf die Offensivbemühungen fort und wurde schnell belohnt. In der 49. Minute gelang Paul Schütz ein sehenswertes Tor zum 2:0. Mit diesem Treffer stellte Deutsch Jahrndorf die Weichen auf Sieg. Wimpassing zeigte sich jedoch nicht entmutigt und kämpfte weiter. Ihre Mühen wurden in der 61. Minute belohnt, als Adrian Jürgen Karlik den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Das Tor brachte neue Spannung ins Spiel und Wimpassing witterte Morgenluft.

Entscheidung in der Schlussphase

Doch Deutsch Jahrndorf ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 74. Minute war es erneut Paul Schütz, der mit einem weiteren Treffer zum 3:1 den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. Schütz zeigte an diesem Abend eine herausragende Leistung und war der Garant für den Sieg seines Teams. Die Schlussphase wurde jedoch noch einmal turbulent, als Carsten Lang in der 87. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl brachte Deutsch Jahrndorf den Sieg souverän über die Zeit.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete ein packendes Spiel, in dem Deutsch Jahrndorf die entscheidenden Akzente setzte. Wimpassing zeigte zwar eine engagierte Leistung, musste sich jedoch am Ende geschlagen geben.

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf : Wimpassing - 3:1 (1:0)

74 Paul Schütz 3:1

61 Adrian Jürgen Karlik 2:1

49 Paul Schütz 2:0

32 Carsten Lang 1:0

