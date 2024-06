Acht-Tore-Festival zwischen Steinbrunn und FC Illmitz endet remis

Spielberichte

Ein wahres Torfestival boten Steinbrunn und der FC Illmitz ihren Fans in der 25. Runde der II. Liga Nord (BGLD). Am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 4:4-Unentschieden. Bereits in der ersten Halbzeit ging es heiß her, und beide Mannschaften zeigten sich äußerst treffsicher. Auch in der zweiten Halbzeit blieb es spannend, als die Gäste aus Illmitz immer wieder zurückkamen und schließlich kurz vor Schluss den Ausgleich erzielten.

Stürmische erste Halbzeit mit Pausenführung für das Heim-Team

Schon in der 4. Minute brachte Lenc Honc die Heimmannschaft Steinbrunn früh mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 5. Minute, erzielte Erwin Gartner den schnellen Ausgleich für den FC Illmitz.

Das Spiel blieb weiterhin offen und beide Mannschaften zeigten sich offensiv stark. In der 15. Minute war es erneut Steinbrunn, das in Führung ging. Mathias Richter traf zum 2:1 und brachte die Gastgeber erneut in Front. Die Heimfans jubelten, doch das war noch nicht das Ende der ersten Halbzeit. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, erhöhte Lenc Honc auf 3:1 für Steinbrunn, sodass die Mannschaft mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause ging.

Illmitz schlägt zurück und rettet das Unentschieden

Nach der Halbzeit zeigte der FC Illmitz großen Kampfgeist und kam entschlossen aus der Kabine. Bereits in der 51. Minute verkürzte Thomas Zwickl auf 3:2 und brachte sein Team damit wieder in Schlagdistanz. Das Spiel wurde zunehmend spannender, und in der 66. Minute war es erneut Thomas Zwickl, der mit seinem zweiten Tor des Abends den Ausgleich zum 3:3 für Illmitz erzielte.

Doch die Gastgeber aus Steinbrunn wollten sich damit nicht zufriedengeben und kämpften weiter um die Führung. In der 72. Minute war es schließlich Robert Wallentits, der Steinbrunn erneut in Führung brachte. Sein Treffer zum 4:3 schien die Entscheidung zu bringen, aber der FC Illmitz zeigte erneut seine kämpferischen Qualitäten.

In der 79. Minute erzielte Christian Salzl den vielumjubelten Ausgleich zum 4:4 für den FC Illmitz. Damit war das Spiel wieder völlig offen, und beide Mannschaften drängten auf den Siegtreffer. Trotz aller Bemühungen fiel jedoch kein weiteres Tor, und das Spiel endete nach 93 Minuten mit einem rasanten 4:4-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Reporter reporter (2700 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reporter reporter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.