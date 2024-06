Gattendorf deklassiert Breitenbrunn mit beeindruckendem 6:1

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 00:14

In einem mitreißenden Spiel der II. Liga Nord (BGLD) setzten sich die Hausherren aus Gattendorf gegen die Gäste aus Breitenbrunn klar mit 6:1 durch. Das Spiel, das in der 25. Runde ausgetragen wurde, bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente und Tore. Besonders beeindruckend war die zweite Halbzeit, in der Gattendorf fünf der sechs Tore erzielte.

Frühe Führung durch Gattendorf - Gäste mit Anschlusstor

Die Heimmannschaft aus Gattendorf zeigte von Beginn an, dass sie das Spiel dominieren wollte. Bereits in der 15. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Andreas Schulcz nutzte eine Gelegenheit und brachte Gattendorf mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Breitenbrunn schienen von diesem frühen Treffer überrascht und hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden.

Nur sieben Minuten später konnte Gattendorf den Vorsprung weiter ausbauen. Norbert Schalling erzielte in der 22. Minute das 2:0 für die Hausherren. Der Stürmer zeigte dabei seine technische Klasse und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Doch Breitenbrunn ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel.

In der 28. Minute gelang Philipp Filz der Anschlusstreffer für Breitenbrunn. Mit seinem Tor zum 2:1 keimte kurzzeitig Hoffnung bei den Gästen auf, dass sie das Spiel noch drehen könnten. Doch Gattendorf blieb weiterhin gefährlich und drückte auf das nächste Tor.

Gattendorf dominiert zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste. Gattendorf übernahm schnell wieder die Kontrolle und ließ den Gästen aus Breitenbrunn kaum Raum zur Entfaltung. In der 63. Minute war es erneut Norbert Schalling, der das dritte Tor für Gattendorf erzielte. Mit diesem Treffer zum 3:1 stellte er die Weichen endgültig auf Sieg für die Hausherren.

Nur acht Minuten später erhöhte Alan Kovac auf 4:1. Gattendorf spielte nun befreit auf und nutzte die sich bietenden Räume konsequent aus. Breitenbrunn war nun endgültig unter Druck und konnte dem Offensivdrang der Gastgeber nichts mehr entgegensetzen.

In den Schlussminuten setzten die Gastgeber dann noch einmal ein deutliches Zeichen. Zuerst traf Maximilian Bernthaler in der 90. Minute zum 5:1, nur eine Minute später legte Philipp Huszar nach und erzielte das sechste Tor für Gattendorf. Diese beiden Treffer in der Nachspielzeit machten das Schützenfest perfekt und sorgten für den klaren Endstand von 6:1.

II. Liga Nord: Gattendorf : Breitenbrunn - 6:1 (2:1)

92 Philipp Huszar 6:1

90 Maximilian Bernthaler 5:1

71 Alan Kovac 4:1

63 Norbert Schalling 3:1

28 Philipp Filz 2:1

22 Norbert Schalling 2:0

15 Andreas Schulcz 1:0

