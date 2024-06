SK Pama dominiert UFC Pamhagen und geht als Leader in den letzten Spieltag

Spielberichte

Der SK Pama hat im Auswärtsspiel gegen UFC Pamhagen eine beeindruckende Leistung gezeigt und das Spiel deutlich mit 5:0 für sich entschieden. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 4:0 und ließen den Hausherren keine Chance. Marcel Szikonya war mit vier Treffern der Mann des Spiels und sicherte seinem Team damit einen wichtigen Sieg in der II. Liga Nord (BGLD) - damit hat man den Aufstieg in der eigenen Hand.

Frühe Führung für SK Pama ebnet den Weg

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und bereits in der zweiten Minute hatte der SK Pama die erste Torchance, die jedoch aufgrund einer Abseitsstellung abgepfiffen wurde. In der vierten Minute kamen dann die Gastgeber zu ihrer ersten Möglichkeit, als Stefan Wüger einen zentralen Schuss abgab, der jedoch in den Händen des Torwarts landete.

In der 16. Minute gelang den Gästen dann der Führungstreffer. Czibula Juraj flankte präzise auf Marcel Szikonya, der den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 verwandelte. Nur fünf Minuten später war es wieder Szikonya, der nach einem Pass im Strafraum von fünf Metern den Ball zum 2:0 ins Netz schoss.

Szikonya in Topform

Der SK Pama dominierte weiterhin das Spielgeschehen und in der 34. Minute erzielte Szikonya seinen dritten Treffer des Tages per Kopfball nach einer Flanke. Damit stand es bereits 3:0 für die Gäste. Zwei Minuten später sorgte Szikonya erneut für Furore, als er einen langen Ball annahm und aus spitzem Winkel das Kreuzeck traf – 4:0 für den SK Pama.

UFC Pamhagen bemühte sich zwar, ins Spiel zurückzukommen, hatte jedoch Pech im Abschluss. So vergab Sabler Roman in der 38. Minute eine Großchance, als er alleine vor dem Tor auftauchte, aber den Ball nicht im Netz unterbringen konnte.

Nach der Halbzeitpause änderte sich wenig am Spielverlauf. In der 53. Minute erhöhte Jakub Hronec auf 5:0 für die Gäste, als er aus 16 Metern einen platzierten Schuss ins Eck setzte.

UFC Pamhagen versuchte weiterhin, wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen, hatte jedoch weiterhin Pech im Abschluss. In der 78. Minute landete ein Schuss von Marcel Szikonya, der bereits vier Treffer erzielt hatte, über dem Tor. Kurz darauf vergab Szikonya eine weitere Großchance, als er alleine vor dem Tor auftauchte, aber nicht erfolgreich abschließen konnte.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 5:0-Sieg für den SK Pama, der damit drei wichtige Punkte in der Liga sammelte.

II. Liga Nord: Pamhagen : SK Pama - 0:5 (0:4)

53 Jakub Hronec 0:5

36 Marcel Szikonya 0:4

34 Marcel Szikonya 0:3

21 Marcel Szikonya 0:2

16 Marcel Szikonya 0:1

