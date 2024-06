Fabsich-Goldtor: UFC Pama siegt knapp gegen Kittsee

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:47

Ein hart umkämpftes Spiel zwischen UFC Pama und Kittsee endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gastgeber. In einer relativ highlightarmen Partie sicherte sich UFC Pama dank eines Treffers von Christoph Andreas Fabsich kurz vor dem Seitewechsel die drei Punkte. Während Kittsee in der zweiten Halbzeit stark aufspielte und Chancen hatte, blieb ihnen der Ausgleich verwehrt.

Erste Halbzeit: Chancen hier wie dort und ein entscheidender Treffer Sekunden vor dem Kabinengang

Das Spiel begann mit einem ruhigen Tempo, als die beiden Teams sich abtasteten. UFC Pama und Kittsee neutralisierten sich in den ersten Minuten gegenseitig, ohne dass eine Mannschaft wirklich gefährlich wurde.

Die erste nennenswerte Chance des Spiels gehörte UFC Pama in der 21. Minute, als ein Schuss aus etwa 40 Metern in Richtung Eckfahne abdriftete und keine Gefahr für das Tor von Kittsee darstellte. In der 29. Minute sah man eine starke Parade von Schissler, die eine vielversprechende Gelegenheit von UFC Pama zunichtemachte. Die Gäste aus Kittsee blieben aber ebenfalls gefährlich und verzeichneten in der 41. Minute eine gute Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 44. Minute kam dann der entscheidende Moment der ersten Halbzeit: Christoph Andreas Fabsich von UFC Pama erzielte das einzige Tor des Spiels. Ein präziser Schuss brachte den Ball ins Netz und stellte die 1:0-Führung für die Gastgeber sicher.

Zweite Halbzeit: Kittsee drängt vergeblich auf den Ausgleich

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einer defensiv gut organisierten Mannschaft aus Pama, die den knappen Vorsprung verteidigte. Schon früh war zu erkennen, dass Kittsee mehr Druck aufbauen würde. Doch viel Zwingendes tat sich nicht, die Partie plätscherte ein wenig vor sich hin.

Das änderte sich aber in den letzten Minuten des Spiels, als Kittsee alles nach vorne warf. Ab der 80. Minute wurde das Spiel intensiver, und Kittsee dominierte das Geschehen auf dem Platz. Trotz aller Bemühungen und eines Fallrückziehers in der 88. Minute gelang den Gästen der Ausgleich nicht mehr.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete das Spiel mit einem knappen 1:0-Sieg für UFC Pama. Christoph Andreas Fabsichs Tor blieb der einzige Treffer des Spiels und bescherte seinem Team die wichtigen drei Punkte in der II. Liga Nord.

II. Liga Nord: UFC Pama : Kittsee - 1:0 (1:0)

44 Christoph Andreas Fabsich 1:0

