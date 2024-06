Packendes Saisonfinale: Tadten dreht das Spiel gegen Steinbrunn

Spielberichte

Im letzten Spiel der Saison 2023/2024 der II. Liga Nord (BGLD) gelang dem UFC Tadten ein hart erkämpfter 2:1-Sieg gegen den ASV Steinbrunn. Das Spiel bot alles, was sich Fußballfans wünschen: frühe Tore, spannende Zweikämpfe und dramatische Wendungen. Vor allem für Rastislav Kružliak von Tadten war es ein emotionaler Abend, da er sein letztes Spiel für den Verein bestritt und mit einem Tor glänzen konnte.

Blitzstart und Ausgleich in der ersten Halbzeit

Der ASV Steinbrunn legte einen Traumstart hin und ging bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Phillip März nutzte einen Pass von Patrick Schöttel und traf nach nur einer Minute zum 1:0. Tadten wirkte kurz geschockt, doch fand schnell zurück ins Spiel. In der 4. Minute hätte es fast ein Eigentor von Tadten-Innenverteidiger Tomáš Kadik gegeben, doch Keeper Adam Klekner rettete in höchster Not.

Tadten erarbeitete sich mehrere Chancen, darunter ein gefährlicher Schuss von Rastislav Kružliak in der 23. Minute, der knapp über das Tor ging. In der 26. Minute war es dann soweit: Kružliak verwandelte eine Freistoßflanke von Thomas Regner per Kopfball zum 1:1-Ausgleich. Steinbrunn hatte kurz vor der Pause die Möglichkeit, erneut in Führung zu gehen, doch Phillip März scheiterte am Tadtner Torhüter. Die erste Halbzeit endete mit einem ausgeglichenen 1:1.

Siegtor für Heim-Elf in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann ruhig, doch ab der 55. Minute nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Michael Pittnauer brachte Tadten nach einer perfekten Flanke von Mario Wendelin per Kopfball in Führung. Steinbrunn bemühte sich, den Ausgleich zu erzielen, doch Lenz Honc und andere Spieler scheiterten an der starken Defensivarbeit und dem Torhüter von Tadten.

In der 68. Minute kam es zu einer kurzen Rudelbildung in der Gäste-Hälfte, aber ohne Konsequenzen. Kurz darauf wurde das Spiel durch einen starken Regen beeinträchtigt, was den Platz schneller und tiefer machte. Steinbrunn zeigte sich weiterhin offensiv, doch alle Versuche, darunter ein gefährlicher Schuss von Jan Kowanz und ein Freistoß von Robert Wallentits, blieben erfolglos.

In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Tadten verteidigte die knappe Führung mit allen Mitteln. Ein Freistoß von Thomas Regner in der 89. Minute ging knapp über das Tor. Steinbrunn gab nicht auf und setzte in der Nachspielzeit alles auf eine Karte. Ein Volley-Schuss von Wallentits ging jedoch weit drüber. Schließlich endete das Spiel nach sechs Minuten Nachspielzeit mit einem 2:1-Sieg für Tadten.

Besonders emotional wurde es in der 89. Minute, als Rastislav Kružliak nach 2 ½ Jahren und 55 Toren in 79 Begegnungen ausgewechselt und von den Fans sowie dem Platzsprecher gebührend verabschiedet wurde. Es war ein denkwürdiges Spiel, das Tadten mit viel Einsatz und Leidenschaft für sich entschied.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter sebi08 (51490 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter sebi08 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.