Auf ein Neues! Abbruch-Leader UFC Jennersdorf will wieder oben mitspielen

Details Mittwoch, 15. Juli 2020 11:30

Vor dem Abbruch der Saison zeigte der UFC Jennersdorf im letzten Meisterschaftsspiel gegen Rechnitz mit dem 6:0 deutlich auf, wohin die Reise gehen sollte. Dann kam die Pandemie und der UFC wurde nur ein sogenannter „ Abbruchmeister“. Für die kommende Saison hat sich die Truppe um Trainer Martin Sitzwohl wieder einiges vorgenommen, mehr dazu im nachfolgenden Interview:

Ligaportal: Wie hat die Mannschaft die dreimonatige Pause überstanden, haben sie eigenständig trainiert, wie erfolgte die Kommunikation?

Sitzwohl: Wir haben Anfang Mai mit dem Home-Training begonnen und die Mannschaft hat das freiwillig sehr gut umgesetzt und sie brennt darauf, wieder im Training in die Zweikämpfe zu kommen und ich bin guter Dinge, dass die Mannschaft das gut umsetzt.

Ligaportal: Bei unserem Interview im Januar 2020 hatten sie als Ziel gesetzt, die Vorderen ein wenig zu ärgern, nun haben sie als Tabellenführer die abgebrochene Saison beendet, waren sie sehr enttäuscht, dass es nicht mehr weitergegangen ist?

Sitzwohl: Es war für uns doch enttäuschend, nach dem ersten Tabellenplatz vor dem Nichts zu stehen, wir haben doch einiges an Aufwendungen gehabt. Wer weiß, was alles möglich gewesen wäre, die Mannschaft ist zusammengerückt und es ist bitter, so abrupt von mit der Entscheidung konfrontiert zu werden, dass es nicht mehr weiter geht.

Ligaportal: Welche Ziele und Erwartungen haben sie für die kommende Saison?

Sitzwohl: Wir wollen unsere jungen Spieler, die wir in den eigenen Reihen haben forcieren, das ist unsere Philosophie. Für die vorderen Ränge kommen andere Mannschaften in Betracht, die einen stärkeren Kader haben, aber wir wollen im oberen Drittel mitspielen und wie schon im Frühjahr gesagt, die Vorderen ärgern.

Ligaportal: Wie sieht es mit den Sponsoren aus??

Sitzwohl: Wir haben das Glück gehabt, mit der Firma Lumitech einen neuen Hauptsponsor an Land gezogen zu haben neben den bereits vorhandenen namhaften Firmen.

Ligaportal: Wann habt ihr das erste Vorbereitungsspiel?

Sitzwohl: Wir haben am kommenden Freitag bei uns ein Turnier mit den Mannschaftes aus Unterlamm, Loipersdorf und Rudersdorf, gespielt werden jeweils 45 Minuten.

Zugänge:

Nico Boandl, Brandon Goldschmidt (beide Eltendorf).

Abgänge:

Patrick Sinkovics (Karriere-Ende) Andraz Sorko (USV Neuhaus/K.)Tahir Bilalic, Nico Gimpl (beide Mühlgraben).

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten