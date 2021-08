Eberau hält die Null fest beim Auftaktsieg gegen Mühlgraben

Details Montag, 02. August 2021 19:12

Einen ganz wichtigen Auftakterfolg konnte der SV Eberau in der II.Liga Süd verbuchen. Zu Beginn der Meisterschaft Kam mit dem SV Mühlgraben ein denkbar unguter Gegner, nach den 90 Minuten gingen die Gastgeber aus Eberau aber als verdienter Sieger vom Rasen. Wichtige drei Punkte zum Auftakt in einer wie zumeist hart umkämpften II.Liga Süd.

Eberau startete gut ins Spiel und machte von Beginn weg klar, dass die drei Punkte heute im äußersten Süden des Landes bleiben sollten. Mühlgraben stand jedoch gut und versuchte vor allem über Topstürmer Pfeifer ins Spiel zu kommen. So neutralisierten sich beide Mannschaften, mit Vorteilen für die Eberauer, diese konnte man jedoch erst gegen Ende der ersten Halbzeit ausnutzen, als Jonas Herczeg vom 16er aus abzog und trocken zur 1:0 Führung einschoss. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Kabinen für die beiden Mannschaften.

Bock mit der Entscheidung

Im zweiten Durchgang dann relativ schnell der zweite Grund zum Jubeln bei den Gastgebern aus Eberau, Martin Bock schloss staubtrocken ab und sorgte mit dem zweiten Treffer für Beruhigung im Spiel. Im weiteren Verlauf hatten die Eberauer dann auch noch Pech, als ein Ball von Michael Thek nur an die Latte knallte. Mühlgraben hatte bis auf ein, zwei gute Möglichkeiten zum Auftakt diesmal wenig zu bieten, so musste man am Ende Eberau mehr oder weniger verdient den Vortritt lassen, die drei Punkte blieben bei den Gastgebern, die mit dem Auftakt auch sichtlich zufrieden waren.

"Wir waren über die 90 Minuten gesehen sicher das bessere Team, hatten mehr vom Spiel und auch mehr den Ball. Das 2:0 spiegelt das Spiel ganz gut wieder", so Eberaus Mario Bauer.

Der Beste: Jonas Herczeg (SV Eberau)

