USVS Hausbauführer siegt im Spitzenspiel gegen Stegersbach

Mit Stegersbach und dem USVS Hausbauführer Rudersdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams aus der II.Liga Süd und die Zuseher bekamen alles, was man sich von einem solchen Spitzenspiel erwarten durfte. Für den SV Stegersbach schien Rudersdorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand.

Das Spiel begann ruhig, mit wenigen Szenen auf beiden Seiten, der erste Schuss der Stegersbacher war dann quasi der Weckruf, Poandl verzog jedoch nach 15 Minuten. Wenig später wurde Rudersdorf dann zum ersten Mal vorstellig, Klucsarits versemmelte jedoch per Kopf. Bis kurz vor der Pause tat sich dann wenig, doch Stegersbach hatte vor dem Seitenwechsel noch die dicke Chance, als man alleine aufs Tor zulief, doch Rudersdorfs Keeper Anes Podunovac konnte sich auszeichnen, ein Verteidiger klärte den Ball danach! So blieb es vorerst beim torlosen Remis.

5 Treffer in Hälfte Zwei

In der zweiten Halbzeit ging es dann schnell zur Sache. Zunächst gelang den Gästen die Führung, Ecke von links und Klucsarits sagte per Kopf Danke! Wenig später folgte die Stegersbacher Antwort, Patrick Hirschbeck sorgte sehenswert für den Ausgleich! Doch wieder dauerte es nur drei Minuten, ehe der Ball wieder im Netz zappelte, Sifkovits auf Goalgetter Sahin und der sagte Danke, die erneute Führung! Und die Gäste ließen jetzt nicht mehr locker, Denis Svaljek und Frühmann mit einem satten Schuss ins lange Eck setzten der Hoffnungen der Stegersbacher ein Ende, die am Ende noch zweimal die Stange trafen! Stegersbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel der SV Stegersbach in der Tabelle aber nicht zurück und bleibt damit auf Platz fünf.

"Ich denke, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen haben, wir haben offensiv zugelegt", war Rudersdorfs Trainer Fuchs zufrieden.

Die Besten: Anes Podunavac, Lauro Sifkovits (beide Rudersdorf)

II. Liga Süd: SV Stegersbach – USVS Hausbauführer Rudersdorf, 1:4 (0:0)

48 Sascha Klucsarits 0:1

55 Patrick Hirschbeck 1:1

58 Ibrahim Sahin 1:2

73 Denis Svaljek 1:3

78 Noah Fruehmann 1:4

