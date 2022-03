Rudersdorf marschiert weiter in Richtung Aufstieg: 2:0-Erfolg in Olbendorf

Details Sonntag, 13. März 2022 10:23

Am 17. Spieltag in der II. Liga Süd empfing der SV Olbendorf den Tabellenführer USVS Hausbauführer Rudersdorf, der mit einem torlosen Remis auf eigenem Rasen enttäuschend in die Frühjahrssaison gestartet war. Der Leader zeigte in Olbendorf sein wahres Gesicht, zeigte trotz einiger fehlender Stammspieler eine gute Leistung, dass er weiterhin das Maß aller Dinge ist und siegte verdient. Mit diesem Erfolg haben die Rudersdorfer wieder den zehn Punkte Abstand zum Tabellenzweiten Jennersdorf hergestellt.

Beide Teams benötigten eine Gewöhnungsphase für den glitschigen Boden

Beide Teams benötigten einige Zeit, um mit den schwierigen Platzverhältnissen zurechtzukommen und es dauerte bis zu 16. Minute, ehe eine gefährliche Torannäherung zustande kam. In der 16. Minute hatte Noah Frühmann eine Riesenmöglichkeit zum Führungstreffer für die Gäste, aber diese wurde vergeben. In der 20. Minute der Führungstreffer für die Auswärtigen, ein Superpass von Fabian Wonisch auf Denis Svaljek, der lief der Abwehr der Hausherren auf und davon und erzielte die 1:0-Führung. Eine Kombination wie aus dem Fußball-Lehrbuch, besser kann man es nicht machen. Die Fuchs-Truppe behielt weiterhin das Zepter in der Hand und dominierte das Spielgeschehen, ohne dass es zu weiteren zählbaren Ergebnissen kommen sollte. Somit wurden mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Rudersdorf blieb weiterhin dominant

Die Auswärtigen drängten auf den zweiten Treffer und der gelang ihnen in der 55. Minute, als das Schlitzohr Ibrahim Sahin einen Abwehrfehler der Hausherren ausnutzte, mit dem Ball allein gegen das Tor der Heimischen lief und eiskalt zur 2:0-Führung einnetzte. Es folgten weiter hochkarätige Torchancen für die Gäste, eine von Lauro Sifkovits, der eine Riesenchance liegen ließ, aber es gab keinen weiteren zählbaren Erfolg. Es war auch die Bodenbeschaffenheit in der Spielhälfte von Olbendorf, die in der zweiten Halbzeit kaum eine gelungene Kombination zugelassen hat.

Stimme zum Spiel

Klaus Fuchs, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

Das Niveau der Begegnung war nicht besonders hoch, geschuldet auch dem gefrorenen Rasen, zudem mussten beide Teams mit etlichen Ersatzspielern antreten, wir mussten zum Beispiel sechs Abwehrspieler vorgeben, teils verletzungsbedingt und teils coronabedingt. Trotzdem hat meine Defensivabteilung hervorragend gearbeitet, wir haben kaum Torchancen für den Gegner zugelassen und verdient gewonnen.

Die Besten: Jeremy Weber (V), Fabian Wonisch (M), Denis Svaljek (ST)