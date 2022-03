SV Heiligenbrunn beweist Kampfgeist – Ausgleichstreffer in Schlussphase sichert Punkt gegen UFC Jennersdorf

Details Montag, 07. März 2022 09:28

Der UFC Lumitech Jennersdorf musste im ersten Spiel der Rückrunde in der II. Liga Süd in Heiligenbrunn antreten und ein Sieg sollte vorprogrammiert sein, will man den Tabellenführer Rudersdorf auf den Fersen bleiben. Dafür sprach auch die Auswärtsbilanz des UFC, fünf Siege und zwei Remis standen zu Buche. Für die abschlussschwachen Hausherren, zwölf Tore in fünfzehn Begegnungen, bedeutete dieses Duell gleichermaßen eine erste Standortbestimmung, ob man den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen kann.

Kaum gelungene Kombinationen waren zu sehen

Das Niveau des Fußballspiels passte sich den Witterungsbedingungen an, kalte drei Grad und ein eisiger Wind ließen ein gutes Kombinationsspiel nicht zu. In der 10. Minute kam es zur 1:0-Führung für die Auswärtigen, ein Konter von der Mittellinie ausgehend, Florian Herzenjak bekam das Leder ideal zugespielt und machte sich allein auf den Weg in Richtung Tor der Heimischen, überwand den Goalie und versenkte das Leder ins lange Eck. Bis zum nächsten Treffer der Jennersdorfer dauerte es rund 20 Minuten, als sich die Abwehr der Heiligenbrunner auf einer Linie vor der Spielhälfte der Gäste aufstellte, Julian Resch machte sich ebenfalls allein auf den Weg zum Gehäuse der Hausherren und erhöhte auf 2:0. Wer gehofft hatte, dass die Tore das Spielniveau heben würden, sah sich getäuscht, es blieb weiterhin zerfahren und ohne Spielfluss. Die Heimischen fanden ein paar weitere Torchancen vor, diese brachten aber keinen zählbaren Erfolg. Farbe ins Spiel brachte Schiedsrichter Klemens Windisch, als er in der 33. Minute den Heiligenbrunner Richard Fujsz mit der glatt-roten Karte und in der 61. Minute Jennersdorfs Manuel Kropf mit der gelb-roten Karte vorzeitig zum Duschen schickte. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielten die Hausherren per Strafstoß den 1:2-Anschlusstreffer, den Marcel Stettner souverän verwandelte. Mit der knappen 2:1-Führung für Jennersdorf wurden die Seiten gewechselt.

Die Begegnung blieb auf einem mäßigen Niveau

Auch in der zweiten Halbzeit blieb die Begegnung auf einem mäßigen Niveau, es gab weiterhin keine gelungenen Kombinationen, der Strafraum blieb für beide Mannschaften eine ballfreie Zone. Durch ihren Kampfgeist erspielten sich die Hausherren eine leichte Überlegenheit und wurden in der Nachspielzeit mit dem Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Kevin Gröller belohnt.

Stimme zum Spiel

Helmut Puntigam, Sektionsleiter UFC Lumitech Jennersdorf:

„Es war kein gutes Spiel, kein fußballerischer Leckerbissen, kaum Spielzüge, der Ball wanderte permanent hin und her, wie eine Flipperkugel. Auch wenn der Ausgleichstreffer für Heiligenbrunn erst in der Nachspielzeit gefallen ist, geht das Remis in Ordnung.“