Jabing beendet Sieglos-Serie und deklassiert Heiligenkreuz

Details Sonntag, 13. März 2022 21:14

Was für ein Spiel in der II.Liga Süd im Burgenland! Jabing führte Heiligenkreuz nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte sich der ASK Jabing den maximalen Ertrag. Das enge Hinspiel hatte noch der SV Heiligenkreuz durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Jabing erwischte mehr oder weniger einen perfekten Start ins Spiel. Für den Führungstreffer von Jabing zeichnete sich Dominik Farkas verantwortlich (11.), er eröffnete einen wahren Torreigen im ersten Durchgang. Adam Schreiner erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 23 Minuten auf 2:0, er verwertete spektakulär per Fallrückzieher zur Vorentscheidung, denn die Gäste wirkten nach dem zweiten Treffer noch mehr geknickst, In der 29. Minute legte Jabing zum 3:0 nach. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf der ASK Jabing zum 4:0 (42.), Hupfer schnürte dabei einen Doppelpack! Das überzeugende Auftreten von Jabing fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Hausherren schalten Gang retour

In der zweiten Halbzeit schalteten die Gastgeber dann merklich einen Gang zurück, dennoch konnte man sogar den fünften Treffer bejubeln. Hupfer vollendete seine bärenstarke Leistung zum 5:0. Am Ende fuhr der ASK Jabing einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Jabing bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Heiligenkreuz in Grund und Boden spielte. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Jabing in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der ASK Jabing momentan auf dem Konto. Nach sechs sieglosen Spielen ist man wieder in der Erfolgsspur.

"Wir hatten von Beginn weg alles im Griff, hatten einen guten Start ins Spiel, was natürlich wichtig war", so Jabings Trainer Joachim Perepatits.

Die Besten: Benjamin Huper, Adam Schreiner (beide Jabing)

II. Liga Süd: ASK Jabing – SV Heiligenkreuz, 5:0 (4:0)

76 Benjamin Hupfer 5:0

42 Benjamin Hupfer 4:0

29 Benjamin Hupfer 3:0

23 Adam Schreiner 2:0

11 Dominik Farkas 1:0