Liber tütet den Sieg ein - Neuberg mit spätem Sieg

Details Sonntag, 13. März 2022 21:32

Der SV Marsch Neuberg und der ASKÖ Schlaining lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt, es war eine knappe Kiste: Im Hinspiel hatte der ASK Schlaining gegen den SV Neuberg noch mit 2:1 die Nase vorn.

110 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Neuberg schlägt – bejubelten in der 16. Minute den Treffer von Niklas Konrad zum 1:0, es war die frühe Führung, die den Hausherren Ruhe und Sicherheit geben sollte. Doch diese wurde relativ schnell zerstört, nämlich kurz vor der Halbzeit, als Georg Krenn mit glatt Rot vom Feld musste. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern, Schlaining sollte jedoch mit einem Mann mehr immer mehr drücken im zweiten Durchgang.

Verrücktes Spiel mit vielen Wendungen

Der SV Marsch Neuberg musste den Treffer von Fabricio Cruz De Souza zum 1:1 hinnehmen (49.) nach dem Wiederanpfiff. Doch Neuberg kämpfte auch mit einem Mann weniger und kam immer wieder zu guten Möglichkeiten. Eine davon wurde nach einer knappen Stunde dann genutzt. Tomislav Liber versenkte den Ball in der 57. Minute im Netz von Schlaining. Wer glaubte, der Gast sei geschockt, irrte aber. Mario Kreso machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (61.), es war der erste Angriff nach dem erneuten Rückstand. Am Ende sah alles bereits nach einer Punkteteilung aus, doch Liber hatte da etwas dagegen. Gefeierter Mann des Spiels war Liber, der den SV Neuberg mit seinem Treffer in der 90. Minute den Vorsprung brachte. Zum Schluss feierte Neuberg einen dreifachen Punktgewinn gegen den ASKÖ Schlaining.

"Die Jungs haben nach der roten Karte wirklich tolle Moral gezeigt", war Neubergs Georg Konrad zufrieden.

Der Beste: Tomislav Liber (Neuberg)

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – ASKÖ Schlaining, 3:2 (1:0)

90 Tomislav Liber 3:2

61 Mario Kreso 2:2

57 Tomislav Liber 2:1

49 Fabricio Cruz De Souza 1:1

16 Niklas Konrad 1:0