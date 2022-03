Glücklicher 2:1-Erfolg von Edelserpentin in St. Martin

Details Montag, 14. März 2022 08:35

Das Tabellenschlusslicht, der ASV Die Haustechniker St. Martin/Raab, empfing zur 17. Runde der Meisterschaft in der II. Liga Süd die SPG Edelserpentin. Die Vorzeichen waren klar abgesteckt, St. Martin hat erst einen Sieg auf eigenem Rasen erzielt, die Gäste haben 14 Punkte in der Fremde geholt. In einer spannenden Begegnung konnte sich der Favorit erst in der zweiten Halbzeit durchsetzen, wobei ihm auch ein Strafstoß zum 1:1-Ausgleich half. Mit diesem Sieg festigte Edelserpentin den 3. Tabellenplatz.

Frühes Tor für die Hausherren

Kaum hatte Schiedsrichter Ozan Akar die Partei angepfiffen, klingelte es schon im Tor der Gäste. Ein Abspielfehler im Aufbau einer Kombination der Gäste, die Hausherren waren zur Stelle und Ante Ivancic erzielte in der 2. Minute die 1:0-Führung. Die haarsträubenden Abspielfehler der Auswärtigen fanden ihre Fortsetzung und die einzige Torchance hatte Edelserpentin mit einem Abseitstor, ansonsten rührte sich nicht viel in der Offensivabteilung und sie konnten von Glück reden, ohne einen weiteren Gegentreffer mit dem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause gehen zu können.

Edelserpentin kam wie verwandelt aus der Kabine

Es hatte den Anschein, dass die Halbzeitansprache von Trainer Michael Horvath gewirkt hat, denn nun spielten die Gäste einen ansprechenden Fußball und konnten bereits in der 56. Minute durch Karlo Tezak, der einen Strafstoß souverän verwandelte, den Ausgleichstreffer erzielen. Die Gäste spielten weiter zielstrebigen Fußball und wurden in der 74. Minute dafür belohnt, als eine maßgerechte Cornerflanke von Nico Benkö, am ersten Pfosten stehend, wuchtig eingeköpft wurde und es hieß 2:1. In der weiteren Folge hatte Endrit Mucolli mit einem Stangentreffer Pech, ansonsten waren keine hochkarätigen Torchancen vorhanden. Die Hausherren kamen in der zweiten Halbzeit kaum vor das Tor von Edelserpentin, sodass schlussendlich die Partie mit einem Sieg der Auswärtigen endete.

Stimme zum Spiel

Michael Horvath, Trainer SPG Edelserpentin

„Es waren sehr hart erkämpfte und glückliche drei Punkte, in der ersten Halbzeit hat St. Martin aufgrund vieler Eigenfehler die besseren Möglichkeiten gehabt und wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Die unsere Innenverteidigung hat heute nicht ihren besten Tag gehabt. In der zweiten Halbzeit haben wir zum Glück die Partie noch gedreht und verdient gewonnen.“

Der Beste: Darko Hitrec (M).