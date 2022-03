Heiligenbrunn und Jabing trennen sich mit einem 1:1-Remis

Details Montag, 21. März 2022 10:47

In dieser Begegnung der II. Liga Süd geht es für den SV Heiligenbrunn darum, so viele Punkte wie möglich zu ergattern, um den Klassenerhalt zu schaffen. Der ASKÖ Jabing kann mit einem Sieg seine Position im Mittelfeld festigen. In dieser spannenden Begegnung gab es unterschiedliche Spielhälften, in der ersten dominierten die Gäste, in Halbzeit zwei waren die Hausherren am Drücker. Schlussendlich waren beide Mannschaften mit dem Remis zufrieden, obwohl den Hausherren ein Sieg besser getan hätte.

Die Gäste erspielten sich eine Überlegenheit

Von Beginn an nahmen die Gäste bei schwierigen Platzverhältnissen das Heft in die Hand und ließen die Heimischen kaum zum Zug kommen, bereits in der 12. Minute klingelte es im Tor der Hausherren, ein Eckball kam in den Strafraum der Heimischen geflogen und Adam Schreiner war zur Stelle und netzte mit einem trockenen Schuss zur 1:0-Führung für die Gäste ein. Es folgten weitere Tormöglichkeiten für die Truppe von Joachim Parapatits, Adam Schreiner scheiterte mit seinem Schuss am Torpfosten, Andre Doppler konnte eine hochkarätige Torchance nicht verwerten. Die Hausherren hatten auch gute Tormöglichkeiten, eine von Filip Bazina, eine weitere hatte Elias Fabsits, die aber allesamt vergeben wurden, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Heiligenbrunn gestaltet das Spiel nun offener

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie offener und die Hausherren kamen durch einen platziert geschossenen Freistoß von Dominik Gábor Pelles aus ca. 25 Metern zum 1:1-Ausgleich. In der Folge gab es noch Tormöglichkeiten für Hüben wie Drüben, aber es kam zu keiner Resultatsveränderung, sodass die Partei mit einem gerechten Remis abgepfiffen wurde.

Stimmen zum Spiel

Michael Strobl-Halper, Trainer SV Heiligenbrunn:

„So wie das Spiel heute gelaufen ist, muss man mit einem Punkt zufrieden sein, aber in Summe ist dieser Punkt zu wenig für uns. Wir müssen versuchen, eine gewisse Stabilität in die Mannschaft zu bringen und dann werden wir auch die nötigen Tore schießen. Wir benötigen 20 Punkte, dafür müssen auch Spiele gewonnen werden.“

Der Beste: Dominik Gábor Pelles (ST)

Joachim Parapatits, Trainer ASKÖ Jabing:

„Es war ein gerechtes Unentschieden, wir waren in der ersten Halbzeit überlegen, haben aber verabsäumt, nach unserem Führungstreffer nachzulegen, nach dem Ausgleichstreffer war die Partie offen und hat keinen Sieger verdient. Heiligenbrunn hat robust verteidigt und wir haben uns dadurch schwergetan.“

Der Beste: Adam Schreiner (V)