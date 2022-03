Draxler trifft mit dem Abpfiff - Schlaining feiert doch noch den späten Sieg

Details Montag, 21. März 2022 14:47

Späte Siege sind zumeist die Schönsten, wie es zunmeist heißt. Ein Tor machte am Ende den Unterschied in der Begegnung vom ASKÖ Schlaining und dem SV Olbendorf, die mit 2:1 endete. Einen packenden Auftritt legte der ASK Schlaining dabei jedoch nicht hin, man quälte sich lange Zeit dahin. Im Hinspiel wurde der Gastgeber mit 0:4 abgeschossen.

Olbendorf hatte einen suboptimalen Start ins Spiel, bereits nach 25 Minuten war klar, dass man mit einem Mann weniger auskommen musste. Jürgen Trenker musste mit glatt Rot vom Feld, doch dies beirtte die Olbendorfer wenig. Denn auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Thomas Nebl sein Team in der 34. Minute, Schlaining konnte in den ersten 45 Minuten keinen Profit daraus schlagen, dass man einen Mann mehr am Feld hatte. Die Pausenführung von Olbendorf fiel somit knapp aus.

Schlaining mit mehr Nachdruck

Im zweiten Durchgang wirkten die Gastgeber dann etwas agiler. Man hatte jetzt mehr Ballbesitz, Olbendorf stand hinten jedoch gut und machte es den Hausherren schwer, nach einer guten Stunde konnte man dann aber nichts mehr machen. Mario Kreso ließ sich in der 65. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Schlaining, er traf vom Elferpunkt aus. Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Stephan Josef Draxler in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für den ASKÖ Schlaining, am Ende fanden die Gastgeber also doch noch einen Weg durch die dichten Reihen der Olbendorfer. Schlaining behauptet nach dem Erfolg über Olbendorf den vierten Tabellenplatz. Mit dem Sieg baute Schlaining die erfolgreiche Saisonbilanz aus, Olbendorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13.

"Wir hatten zwar lange Zeit Überzahl, uns hat aber der letzte Pass gefehlt, am Ende hat es dann doch noch geklappt", so Schlainings Trainer Lukas Halwachs.

Die Besten: Admir Halilovic (Olbendorf), Marcel Pomper, Mario Kreso (beide Schlaining)

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – Olbendorf, 2:1 (0:1)

91 Stephan Josef Draxler 2:1

65 Mario Kreso 1:1

34 Thomas Nebl 0:1