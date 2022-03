Kurz vor Schluss: Mencigar trifft zum Sieg und erlöst Jennersdorf!

Details Montag, 21. März 2022 18:37

Der neue Verfolger von Rudersdorf heißt UFC Jennersdorf nach dem Sieg gegen starke Rotenturmer! Mit 1:2 verlor die Zweitvertretung von Rotenturm/Oberwart am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den UFC Jennersdorf. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Jennersdorf. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet.

Jennersdorf hatte einen guten Start ins Spiel, es brauchte allerdings einen strittige Situation im 16er, ehe man in Führung ging. Für den Führungstreffer vom UFC Lumitech Jennersdorf zeichnete Stefan Deutsch verantwortlich (28.), der trocken vom Elferpunkt aus traf. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern, Rotenturm fand nur schwer ins Spiel in der ersten Halbzeit.

Späte Treffer sorgen für Spannung

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften, Rotenturm war jetzt etwas besser im Spiel. im Ggegenzug verpasste es der UFC den Sack endgültig zu zumachen und so musste man etwas zittern. Asmir Selimovic nutzte dann eine Möglichkeit und traf in Minute 80 zum Ausgleich. Und Jennersdorf antwortete - Tobias Mencigar erlöste die Gäste mit einem schönen Treffer in Minute 86 und srogte so noch für den Sieg der Gäste, die damit der erste Verfolger von Rudersdorf sind! Am nächsten Samstag reist Rotenturm/Oberwart II zum SC Grafenschachen, zeitgleich empfängt Jennersdorf den SV Rechnitz.

"Der Sieg geht am Ende für mich in Ordnung, wir waren über weite Strecken das bessere Team, obwohl Rotenturm gut dagegen gehalten hat", so Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl.

Der Beste: Manuel Halb (Jennersdorf)

II. Liga Süd: Rotenturm/Oberwart II – UFC Lumitech Jennersdorf, 1:2 (0:1)

86 Tobias Mencigar 1:2

80 Asmir Selimovic 1:1

28 Stefan Deutsch 0:1