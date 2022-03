Acht Partien ohne Sieg: Heiligenbrunn setzt Negativtrend fort und verliert auch in Neuberg

Details Sonntag, 27. März 2022 22:45

Heiligenbrunn hat weiterhin mit der aktuellen sportlichen Lage zu kämpfen. Beim SV Neuberg holte sich Heiligenbrunn eine 0:2-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar, Neuberg enttäuschte die Erwartungen nicht. Nach dem Hinspiel hatte sich die Heimmannschaft dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Heiligenbrunn versuchte, aus einer stabilen Defensive heraus das Spiel aufzubauen. Dies gelang in den ersten 45 Minuten auch recht gut, man machte es Neuberg so schwer wie möglich, am Ende konnte man den Treffer vor dem Seitenwechsel aber dennoch nicht verhindern. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte nämlich der erneut starke Tomislav Liber das 1:0 zugunsten vom SV Marsch Neuberg (45.). Zur Pause wusste der SV Neuberg also eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Kracher mit der Entscheidung

In den zweiten 45 Minuten wussten die Gäste, dass vor allem offensiv mehr kommen muss. Neuberg hatte zudem einige Ausfälle zu beklagen, weshalb man auch die Chance roch. Diese blieb auch beinahe bis zum Ende bestehen, ehe Dominik Kracher, dem zu viel Platz gelassen wurde, die endgültige Entscheidung zehn Minuten vor dem Ende. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Insbesondere an vorderster Front liegt beim SV Heiligenbrunn das Problem. Erst 15 Treffer markierte Heiligenbrunn – kein Team der II. Liga Süd ist schlechter bei diesem Wert.

"Wir hatten leider einige Ausfälle zu beklagen, der Sieg war dennoch nie wirklich in Gefahr", so Neubergs Georg Konrad.

Der Beste: Tomislav Liber (Neuberg)

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Heiligenbrunn, 2:0 (1:0)

79 Dominik Kracher 2:0

45 Tomislav Liber 1:0