Rotenturm / Oberwart siegt gegen brav kämpfende Grafenschachener mit 2:1

Details Montag, 28. März 2022 09:47

In der 19. Runde der Meisterschaft in der II. Liga Süd empfing der SC Grafenschachen die Mannschaft vom ASKÖ Rotenturm / Oberwart. Für beide Teams ging es in dieser Begegnung weder um den Aufstieg noch um den Abstieg. Beide Mannschaften haben in dieser Saison keine kontinuierliche Leistungskurve nach oben, nach gewonnenen Spielen erfolgte meist wieder eine Niederlage. Schlussendlich gingen die Gäste als Sieger dieses Duells hervor.

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier

Es dauerte nicht lange, da hatten die Auswärtigen die erste Torchance, welche sie in der 11. Minute auch verwerten konnten. Nach einem Eckball von Bence Vajda kam das Leder in den Strafraum geflogen, Adam Balla stieg am höchsten und köpfte das Leder in die Maschen des Gehäuses der Einheimischen zur 1:0-Führung. Mit dieser Führung im Rücken spielte es sich für die Gäste leichter und sie kamen zu einer guten Torchance, als Christoph Schaffer allein Richtung Tor der Hausherren davonzog, aber der Ball versprang ihm auf dem holprigen Boden. Einen sehenswerten Freistoß von Bence Vajda konnte der gegnerische Goalie mit dem Fuß auf der Linie retten. Auch die Heimischen hatten ihre Möglichkeiten, aber die brachten keine Resultatsveränderung, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Spielerische Überlegenheit der Gäste

In der zweiten Halbzeit übernahmen die Gäste sofort das Kommando auf dem Spielfeld, zeigten gelungene Kombinationen und erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten. Aber es dauerte bis zur 84. Minute, ehe die Auswärtigen zu ihrem zweiten Treffer kamen. Angriff von der linken Seite, ein Schussversuch von Christoph Schaffer, dem der Ball über den Rist sprang, landete auf der rechten Seite, ein Kopfball retour in den Strafraum und Bence Vajda stand goldrichtig und schoss zur 2:0-Führung ein. In der Nachspielzeit kamen die Hausherren durch Florian Prochazka noch zum 1:2-Anschlusstreffer, aber zu spät, um noch den Ausgleichstreffer zu erzielen.

Stimme zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer ASKÖ Rotenturm / Oberwart:

„Es war ein sehr kampfbetontes Spiel mit viel Einsatz von beiden Mannschaften, mit dem frühen Führungstreffer haben wir uns leichter getan. Unser Sieg war aufgrund der kämpferischen und läuferischen Leistung meiner Mannschaft völlig verdient.“

Die Besten: Adam Balla (ST), Bence Vajda (M)