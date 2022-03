Rückstand aufgeholt: Später Doppelpack von Karlo Tezak bringt Edelserpentin den Sieg

Details Montag, 28. März 2022 09:38

Wenn die SpG Edelserpentin weiter im Spitzenfeld der II. Liga Süd mitspielen will, dann muss sie das Spiel gegen den SV Eberau gewinnen. Die Hausherren konnten bislang noch keine kontinuierliche Leistung zeigen, die Formkurve zeigt einen Zickzack-Kurs auf. Die Gäste hingegen haben in den letzten acht Begegnungen keine Niederlage erlitten und sind in der Tabelle auf dem stetigen Weg nach oben.

Früher Treffer für die Hausherren

Bereits in der 5. Minute klingelte es im Tor der Gäste, ein fulminanter Weitschuss von Jonas Johann Herczeg fand seinen Weg in den Kasten der Auswärtigen. Aber die Gäste ließen sich nicht davon beirren und übernahmen als aktivere Mannschaft das Kommando auf dem Platz. In der 36. Minute musste Trainer Michael Horvath eine verletzungsbedingte Auswechslung vornehmen, für Darko Hitrec kam Max Radakovits in Spiel. Die einzige Torchance der Gäste in der ersten Halbzeit war ein Vorstoß auf der rechten Seite, ein Stanglpass in die Mitte und Karlo Tezak konnte, in Bedrängnis gekommen, die Chance nicht verwerten. Auch die Heimischen hatten ihre Möglichkeiten, aber die brachten keine Resultats-Veränderung, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Späte Tore der Gäste

Auch in der zweiten Halbzeit konnten beide Mannschaften die Partie offen gestalten, Torchancen blieben jedoch weiterhin Mangelware. Einmal wurde ein Schuss von Manuel Csencsics von einem Spieler der Heimischen auf der Torlinie weggeschlagen, ansonsten blieb es ziemlich ruhig in den Strafräumen beider Mannschaften. In Minute 75 vollzogen die Gäste einen Doppelwechsel, um dem Spiel neue Impulse zu geben. Sechs Minuten später fiel dann der Ausgleichstreffer für die Gäste, nach einem Foulspiel an Michel Simon im Strafraum der Heimischen zeigte Schiedsrichter Rene Radl auf den Punkt. Karlo Tezak ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Penalty souverän. In der 85. Minute war es wieder Karlo Tezak, der eine gelungene Kombination mit seinem zweiten Treffer zur 2:1-Führung einlochte. Bis zum Schlusspfiff ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und traten als verdiente Sieger die Heimreise an.

Stimme zum Spiel

Michael Horvath, Trainer SpG Edelserpentin:

„Es war ein harter Kampf, aber die Burschen haben das super gemacht, wir waren die aktivere Mannschaft und wir haben verdient gewonnen.“

Die Besten: Karlo Tezak (M), Igor Prahic (V), Manuel Csencsics (M)