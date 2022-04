Vier-Tore-Gala – Doppler schießt Rotenturm/Oberwart II quasi im Alleingang ab!

Details Montag, 04. April 2022 17:52

Tore, Tore und noch einmal Tore! Für die Zweitvertretung von Rotenturm/Oberwart gab es in der Heimpartie gegen Jabing, an deren Ende eine 1:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Rotenturm/Oberwart II hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren, diesmal war man bereits nach 45 Minuten KO.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der ASK Jabing bereits in Front. Andre Doppler markierte in der vierten Minute die Führung. Die Hausherren schienen mit dem Kopf noch nicht wirklich beim Spiel zu sein, bereits nach 13 Minuten klingelte es erneut, als Max Neubauer nicht mehr ausweichen konnte und den Ball ins eigene Tor bugsierte. Jabing spielte befreit auf, war offensiv eiskalt und nutzte wirklich jede Möglichkeit, Mann der ersten Halbzeit dabei Andre Doppler, der noch drei (!) weitere Treffer im ersten Durchgang markierte, die Gastgeber trauten ihren Augen nicht.

Gäste schalten Gang retour

In der zweiten Halbzeit verwalteten die Gäste dann den Kantersieg. Die Hausherren kamen durch Christoph Schaffer noch zum Ehrentreffer, das sollte es allerdings gewesen sein an positiven Schlagzeilen für die Hausherren. Mit acht Siegen und acht Niederlagen weist Rotenturm/Oberwart II eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Rotenturm/Oberwart II im Mittelfeld der Tabelle. Jabing setzte sich mit diesem Sieg von Rotenturm/Oberwart II ab und belegt nun mit 31 Punkten den sechsten Rang.

"Wir waren heute extrem kaltschneuzig vor dem Tor, haben wirklich aus jeder Chance etwas gemacht", so Jabings Obmann Christian Gansfuss.

Die Besten: Florian Graf, Andre Doppler (beide Jabing)

II. Liga Süd: Rotenturm/Oberwart II – ASK Jabing, 1:5 (0:5)

52 Christoph Schaffer 1:5

40 Andre Doppler 0:5

34 Andre Doppler 0:4

26 Andre Doppler 0:3

11 Eigentor durch Maximilian Neubauer 0:2

4 Andre Doppler 0:1