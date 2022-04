SpG Edelserpentin siegt im Spitzenspiel gegen Jennersdorf

Details Montag, 04. April 2022 21:16

Mit der SpG Edelserpentin und dem UFC Jennersdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für den Gast schien die SpG Edelserpentin aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Damit setzten sich die Hausherren als erster Verfolger der Rudersdorfer in der Tabelle fest!

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SpG Edelserpentin und Jennersdorf ohne Torerfolg in die Kabinen, es waren jedoch Möglichkeiten da. Nach 20 Sekunden hätte Jennersdorf nämlich gut und gerne in Führung gehen können, man scheiterte jedoch. Nach sieben Minuzten dann die Hausherren mit einer dicken Chance, der Ball landete jedoch an der Latte! Die größte Chance dann kurz vor der Halbzeiut, als die Edelserpentiner einen Elfer zugesprochen bekamen, doch Jennersdorfs Erik Skodnik konnte sich auszeichnen!

Hausherren mit mehr Nachdruck

Im zweiten Durchgang machten es die Gastgeber dann besser. Endrit Mucolli und Nico Benkö sorgten mit einem Doppelschlag für die schnelle Führung für die Hausherren in einem sehr flotten Spiel. Die spielstarken Gäste warfen in der Folge dann alles nach vorne, es nutzte jedóch nichts mehr und man fing sich durch Karlo Tezak noch den dritten Treffer ein! Der Defensivverbund von der SpG Edelserpentin steht nahezu felsenfest. Erst 22-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit diesem Sieg zog die SpG Edelserpentin an Jennersdorf vorbei auf Platz zwei.

"Es war ein tolles Spiel mit vielen Szenen, dass wir am Ende denke ich verdient gewonnen haben", so Edelspertenins Obmann Ing. Renner.

Die Besten: Stefan Adorjan (Edelserpentin), Erik Skodnik (Jennersdorf)

II. Liga Süd: SpG Edelserpentin – UFC Lumitech Jennersdorf, 3:0 (0:0)

92 Karlo Tezak 3:0

53 Nico Benkoe 2:0

48 Endrit Mucolli 1:0