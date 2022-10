Großpetersdorf rupft Neuberg im Derby!

Details Montag, 03. Oktober 2022 22:08

Was für ein Derbysieg in der II.Liga Süd! Großpetersdorf führte den SV Neuberg nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Großpetersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht, mit diesem Ergebnis rechneten jedoch die wenigsten.

Die Gäste hatten dabei den perfekten Start ins Spiel. Gleich zu Spielbeginn trafen die Gäste zur frühen Führung (5.), Hötschl sprintete in einen missglückten Fehlpass der Hausherren und traf eiskalt zur Führung und es wurde kaum besser für die Neuberger, denn es spielten nur die Gäste. Levente Tiba schoss dann die Kugel zum 2:0 für Großpetersdorf über die Linie (33.), er war nach einem Eckball zur Stelle und sorgte für eine komfortable Führung. Es waren die Gäste, die zur Pause somit eine Führung ihr Eigen nannten.

Spiel wie im Training

Auch in der zweiten Halbzeit verlief das Spiel eher einseitig. Der eingewechselte Geza Garda überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den SV Großpetersdorf (66.), er traf staubtrocken zum 3:0. Für das 4:0 sorgte wieder der SV Großpetersdorf in Minute 69, ein Elfmeter wurde eiskalt verwandelt. In der 72. Minute legte Großpetersdorf zum 5:0 nach, selbst die Abpraller fielen den Gästen vor die Füße. Großpetersdorf überrannte Neuberg förmlich mit fünf Toren und fuhr so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause. Am kommenden Samstag tritt der SV Marsch Neuberg bei Olbendorf an, während Großpetersdorf einen Tag zuvor den ASK Jabing empfängt.

"Wir hatten einen super Tag, Neuberg das Gegenteil, wir waren selbst etwas überrascht, hatten einen harte und schwere Partie erwartet", so Großpetersdorf Sektionsleiter Gerhard Resner.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Großpetersdorf, 0:5 (0:2)

72 Bendeguez Nagy 0:5

69 Bendeguez Nagy 0:4

66 Geza Garda 0:3

33 Levente Tiba 0:2

5 Robert Hoetschl 0:1