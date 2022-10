Eine Nummer zu groß: Leader Grafenschachen mit dem Dreier beim SV Heiligenbrunn

Details Montag, 10. Oktober 2022 09:39

Der Tabellenvorletzte des Rankings, der SV Heiligenbrunn, empfing den Tabellenführer aus Grafenschachen zum Meisterschaftsspiel der 12. Runde in der II. Liga Süd. Für die Hausherren zählte nur ein Sieg, um sich aus der Gefahrenzone der Tabelle abzusetzen. Die Gäste gaben sich keine Blöße, fertigten die Einheimischen dank früher Treffer mit 3:1 ab und konnten die Tabellenführung behaupten.

Frühe Tore für den Tabellenführer

Für die Gäste war es ein Auftakt nach Maß: Kaum hatte Schiedsrichter Slavisa Stojanovic das Match angepfiffen, klingelte es im Kasten der Hausherren, als Nico Michael Halwachs in der 4. Minute durch eine gute Einzelleistung die 1:0-Führung erzielte. Nur vier Minuten später war es Michael Oberrisser, der auf 2:0 für die Auswärtigen erhöhte. Die beiden zuvor genannten hatten in der Folge noch hochkarätige Torchancen, um den Vorsprung auszubauen, vergaben diese aber leichtfertig. Nachdem sich die Hausherren von den frühen Gegentoren erholt hatten, kamen sie besser ins Spiel und konnten in der 35. Minute durch Dominik Stettner den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen, als er einen Abpraller knallhart in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen drosch. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Aktionen, sodass mit der knappen Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Spiel blieb bis zum Schlusspfiff spannend

In der zweiten Halbzeit war die Begegnung ziemlich ausgeglichen, mit einer optischen Überlegenheit der Gäste. Es gab auch Torchancen für Hüben wie Drüben, diese brachten aber keine weiteren Treffer. In der 88. Minute war es Nico Michael Halwachs, der mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand fixierte und damit den Sack endgültig zumachte. Die Plank-Truppe machte das Spiel aufgrund der vergebenen Torchancen bis zum Schlusspfiff spannend.

Stimme zum Spiel

Helmut Plank, Trainer SC Grafenschachen:

„Es war ein erkämpfter, aber verdienter Sieg meiner Mannschaft. Wir hatten es verabsäumt, nach dem frühen 2:0 nachzulegen, Torchancen dafür waren vorhanden. Wenn man in der Tabelle vorn steht, tut man sich in den Begegnungen leichter und es geht vieles einfacher von der Hand. Aber das muss man sich auch mit einem guten, harten Training verdienen.“