Schmeichelhaftes 1:1 Remis für Jabing in Heiligenbrunn

Details Montag, 13. März 2023 14:41

Das Tabellenschlusslicht der II. Liga Süd, der SV Heiligenbrunn empfing den ASK Jabing zu einem existenziell wichtigen Match für beide Mannschaften. Die Hausherren benötigen dringend Punkte, um ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, Jabing hingegen braucht Punkte, um nicht in die absolute Gefahrenzone zu schlittern. Der erspielte Punkt ist für die Hausherren ein Tropfen auf dem heißen Stein, einfach zu wenig, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Außerdem sind die nächsten Gegner wahrscheinlich eine Nummer zum groß für den Tabellenletzten.

Die Hausherren berannten das Tor der Jabinger

Gleich von Beginn an nahmen die Hausherren das Heft in die Hand und erspielten sich eine klare Überlegenheit mit etlichen guten Tormöglichkeiten. Admir Vikic setzte einen Freistoß knapp neben die Stangen, Jan Humar kam auf der Elfmeterposition zum Schuss, der traf aber das Goal nicht, so ging es weiter mit dem Auslassen von Torchancen. Der Heiligenbrunner Tormann sah die Gästestürmer in der ersten Halbzeit nur von der Ferne. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Tore fielen in der zweiten Halbzeit

Für den Führungstreffer der Heimischen musste in der zweiten Halbzeit ein Elfmeter herhalten, ein Foul an Boris Vurusic im Strafraum der Gäste ahndete der Schiedsrichter mit einem Penalty, den Manuel Marcec souverän verwandelte. Die Hausherren drängten nun auf den zweiten Treffer, aber es kam anders für Heiligenbrunn. Ein weiter Outeinwurf, die Abwehrspieler der Gastgeber sahen dem Ball interessiert nach, der auf den Kopf von Benjamin Hupfer landete und es hieß plötzlich 1:1. Mit diesem Gegentor wurden die Jabinger zum Leben erweckt, die fortan munter mitspielten. Es folgten weitere Angriffe der Hausherren, aber das Leder wollte nicht in den Kasten der Gäste einschlagen,

Stimme zum Spiel

Thomas Kedl, sportlicher Leiter SV Heiligenbrunn:

Das sind zwei verlorene Punkte für uns, in der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten mit einem 2-Tore-Vorsprung führen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein blödes Tor aus dem Nichts bekommen, niemand wusste, wie der Ball im Kasten gelandet ist. Aber so ist es halt im Fußball, nicht immer gewinnt die bessere Mannschaft.

