Edelserpentin schnuppert nach Kantersieg über Rechnitz an Platz der Sonne

Details Samstag, 11. März 2023 19:17

SpG Edelserpentin ließ am Samstagnachmittag im Rahmen des 17. Spieltages keine Zweifel an der Ausgangslage im Heimspiel gegen Rechnitz aufkommen und feierte einen ungefährdeten 4:0-Heimsieg, der die Hausherren zumindest bis morgen an die Tabellenspitze katapultiert. SV Rechnitz war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Kurz vor und nach dem Seitenwechsel geigt Edelserpentin auf

Ein an sich ereignisarmer erster Akt erlebt unmittelbar vor dem Kabinengang doch noch ein Highlight, lässt David Jakab die Hausherren sowie die Fans in Minute 42 jubeln - stellt den 1:0-Halbzeitstand sicher. Diesen Schwung nimmt der Gastgeber aus der Kabine mit heraus und markiert durch Milan Angyan und neuerlich David Jakab in den Minute 50 und 53 zwei weitere Treffer, die neben dem 3:0-Zwischenstand auch die Vorentscheidung miteinbegreifen. Im Abspann dieser Partie setzt Michel Simon dem Ganzen mit dem 4:0 in Minute 81 noch die Krone auf - ein souveräner Heimsieg für Edelserpentin war sichergestellt.

SpG Edelserpentin konnte sich gegen SV Rechnitz auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit, darf sich zumindest bis morgen, wenn Grafenschachen gegen Neuberg angreift, auf Platz eins in der Tabelle niederlassen. Mit gerade einmal 15 Gegentoren stellt Edelserpentin die beste Defensive der II. Liga Süd. Insgesamt verbuchen die Hausherren damit zehn Siege und vier Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte.

Durch diese Niederlage fällt Rechnitz in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Neun Siege, ein Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

SpG Edelserpentin tritt am Freitag, den 17.03.2023, um 19:30 Uhr, bei SV Großpetersdorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Rechnitz SV Heiligenkreuz.

II. Liga Süd: SpG Edelserpentin – SV Rechnitz, 4:0 (1:0)

81 Michel Simon 4:0

53 David Jakab 3:0

50 Milan Angyan 2:0

42 David Jakab 1:0

