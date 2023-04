SV-Speedarena Rechnitz bestätigt Aufwärtstrend – 3:1 Sieg gegen SV Stegersbach

Details Sonntag, 16. April 2023 09:17

Der SV-Speedarena Rechnitz empfing in der 22. Runde der II. Liga Süd den SV Stegersbach zum Meisterschaftsspiel. Für die Hausherren ging es darum, mit einem Sieg die Position im oberen Tabellenmittelfeld zu festigen, die Gäste könnten mit einem Sieg an Rechnitz vorbeiziehen. In einer spannenden Begegnung, in der beide Mannschaften ihre guten Torchancen hatte, waren die Hausherren effizienter vor dem gegnerischen Tor und gingen schlussendlich als verdiente Sieger vom Platz.

Offenes Match in der ersten Halbzeit

Das Spiel begannen beide Mannschaften mit offenem Visier, wobei die Hausherren in der 9. Minute mit 1:0 in Führung gingen, als Robin Gollerits im Strafraum der Gäste an den Ball kam und eiskalt das Leder in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen knallte. Anschließend hatten die Heimischen die Möglichkeit, auf 2:0 zu erhöhen, aber Florian Kurtz vergab diese Torchance. In der 22. Minute kamen die Gäste nach einem Konter durch Lukas Faulend zum 1:1 Ausgleichstreffer. Weitere Torchancen der Gäste brachten aber keine Ergebnisveränderung, sodass mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt.

Die Hausherren agierten druckvoller

In der zweiten Halbzeit erspielten sich die Hausherren eine leichte Überlegenheit und tauchten des Öfteren gefährlich vor dem Kasten der Auswärtigen auf. In der 67. Minute überspielte Florian Kurtz zwei Spieler an der Strafraumgrenze und gegen seinen knallharten Schuss hatte der Goalie der Auswärtigen keine Chance und es hieß 2:1 für die Heimischen. Mit diesem Treffer belohnte sich der Mittelfeldakteur für seine ausgezeichnete Leistung während der gesamten Spieldauer. Aber das Spiel blieb weiterhin spannend, denn auch die Gäste hatten ihre Torchancen. In der 90. Minute konnte der eingewechselte Christoph Dorner den Ball am herauslaufenden Schlussmann der Gäste zum 3:1 einlochen. Das war gleichzeitig der Endstand dieser spannenden Partie.

Stimme zum Spiel:

Josef Wallner, Sektionsleiter SV-Speedarena Rechnitz:

„In der ersten Halbzeit war die Partie ziemlich ausgeglichen, mit Torchancen auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Angriffe besser zu Ende gespielt und haben verdient mit 3:1 gewonnen.“

