Mit dem Lucky Punch zum Sieg: Jennerdorf bezwingt Rechnitz

Details Freitag, 21. April 2023 23:21

Am Freitagabend konnte sich der UFC Jennersdorf dank eines Treffers in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Rechnitz durchsetzen, als man sich in Runde 23 gegenüberstand. Im Hinspiel hatte UFC Lumitech Jennersdorf bei Rechnitz einen 3:0-Sieg eingefahren.

Michael Wagner sei Dank - Lucky Punch zum 3:2

Das 1:0 war das Verdienst von Stefan Deutsch. Er war vor 250 Zuschauern in der 24. Minute zur Stelle. Die passende Antwort hatte Nino Werderitsch parat, als er postwendend in der 25. Minute zum Ausgleich traf. Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Julian Resch für UFC Jennersdorf zur Führung (42.). SV Rechnitz kam durch ein Eigentor von Jennersdorfs Dominik Müller in der 45. Minute zum Ausgleich. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Michael Wagner stellte für UFC Lumitech Jennersdorf im Schlussakt den Führungstreffer sicher (90.), ging dieser Lucky Punch auch mit der Entscheidung einher. Schließlich sprang für den Gastgeber gegen Rechnitz ein Dreier heraus.

Nachdem UFC Jennersdorf die Hinserie auf Platz neun abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Jennersdorf aktuell den zweiten Rang. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen stets gesorgt, mehr Tore als die Hausherren (50) markierte nämlich niemand in der II. Liga Süd. Jennersdorf verbuchte insgesamt zehn Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Elf Spiele ist es her, dass UFC Lumitech Jennersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Elf Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SV Rechnitz derzeit auf dem Konto.

Mit diesem Sieg zog UFC Jennersdorf an den Gästen vorbei auf Platz fünf. Rechnitz fiel auf die sechste Tabellenposition.

Am kommenden Dienstag tritt Jennersdorf bei SV Eberau an, während SV Rechnitz drei Tage später SV Mühlgraben empfängt.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – SV Rechnitz, 3:2 (2:2)

90 Michael Wagner 3:2

45 Eigentor durch Dominik Mueller 2:2

42 Julian Resch 2:1

25 Nino Werderitsch 1:1

24 Stefan Deutsch 1:0

