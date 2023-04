Anschlusstreffer kommt zu spät: Heiligenkreuz punktet in Kukmirn dreifach

Details Sonntag, 23. April 2023 07:33

Am Samstagnachmittag gelang dem SV Heiligenkreuz unter dem Deckmantel von Runde 23 in der II. Liga Süd ein knapper 2:1-Auswärtserfolg beim SV Kukmirn. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Kukmirn beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Tore erst in Durchgang Nummer zwei

Zwar verbuchten beide Teams in Akt ein hier wie da ein paar Einschusschancen, ein Torerfolg wollte vor dem Pausenpfiff aber auf beiden Seiten nicht gelingen. Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Gastgeber und SV Heiligenkreuz ohne gewinnbringende Erkenntnisse in die Kabinen - 0:0 folglich der Zwischenstand. Jan Willgruber brach für Heiligenkreuz den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Daniel Fekete verantwortlich (83.) - damit schien die Vorentscheidung längst gefallen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andrija Galic für einen Treffer des Gastgebers sorgte (91.), welcher wiederum für Kukmirn kein Comeback mehr einleiten konnte. Letzten Endes ging SV Heiligenkreuz im Duell mit SV Kukmirn knapp aber doch als Sieger hervor.

Trotz der Niederlage belegt SV Kukmirn weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Die Heim-Elf verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und elf Niederlagen. Kukmirn überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Für Heiligenkreuz ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Neun Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat SV Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für SV Kukmirn ist ASKÖ Schlaining (Samstag, 17:00 Uhr). SV Heiligenkreuz misst sich am selben Tag mit SV Heiligenbrunn (19:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Kukmirn – SV Heiligenkreuz, 1:2 (0:0)

91 Andrija Galic 1:2

83 Daniel Fekete 0:2

60 Jan Willgruber 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei