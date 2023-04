Hattrick von Endrit Mucolli: SpG Edelserpentin zerlegt SV Heiligenbrunn mit 5:1

Details Montag, 24. April 2023 09:48

Der SV Heiligenbrunn empfing am Sonntagnachmittag die SpG Edelserpentin zum Meisterschaftsspiel in der 23. Runde der II. Liga Süd. Konträrer könnten die beiden Formkurven nicht sein: Während der SV Heiligenbrunn im Frühjahr noch kein Spiel gewinnen konnte, hatte die SpG Edelserpentin gute zehn Zähler aus den jüngsten vier Partien geholt und die Tabellenführung verteidigt. In dieser momentanen Form gehört die SpG zu den aussichtsreichsten Aufstiegskandidaten.

Edelserpentin nahm sofort das Heft in die Hand

Gleich von Beginn an waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und bekamen in der 8. Minute einen Strafstoß zugesprochen und Goalgetter Endrit Mucolli konnte diesen souverän zur 1:0 Führung verwandeln. Im weiteren Verlauf der Begegnung taten die Hausherren schwer, den Abwehr-Riegel der Heimischen zu knacken, sodass es bis zum Pausenpfiff bei der knappen Führung 1:0 der Gäste geblieben ist.

Die Hausherren gingen unter

Kurz nach dem Wiederanpfiff, ein wunderschöner Angriff über Endrit Mucolli, ein zielgenauer Stanglpass auf Nico Benkö und der hat keine Mühe, das Spielgerät im Kasten der Einheimischen zur 2:0 Führung unterzubringen. Etwas überraschend kam der Anschlusstreffer der Hausherren, Niko Adamic wird von einem Abwehrspieler der Gäste angeschossen und der Ball trudelte zum 1:2 aus Sicht der Heimischen ins Tor der Gäste. In der 71. Minute kam eine Flanke in den Strafraum der Hausherren geflogen und Kevin Strohmeyer war mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 3:1. Zwischenzeitlich unterbrach Schiedsrichter Florian Jandl die Begegnung, für ca. 10 Minuten, weil er sich von einem Heiligenbrunner Anhänger bedroht fühlte und abwartete, bis dieser das Sportgelände verlassen hatte. Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzte Endrit Mucolli, der in den letzten Minuten des Matches zweimal einlochte und einen Hattrick erzielte.

Stimme zum Spiel

Konrad Renner, Obmann SpG Edelserpentin:

"Es war ein Spiel Erster gegen Letzten, das haben wir ganz klar gewonnen. Heiligenbrunn kämpfte um Sein oder Nichtsein, hatte aber gegen uns keine Chance, zu einem Punktegewinn zu kommen. Wir bleiben weiterhin an der Tabellenspitze und ob wir aufsteigen, liegt ganz allein an den Spielern und nicht an den Funktionären. Ich würde mich persönlich freuen, wenn uns der Aufstieg gelingen sollte."

