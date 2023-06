Schlaining sichert sich wichtige Zähler bei Rechnitz - 2:3

Details Sonntag, 04. Juni 2023 00:18

Im Spiel von SV Rechnitz gegen ASKÖ Schlaining gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es im Zuge der 29. Runde in der II. Liga Süd 3:2 zugunsten der Gäste. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel hatte ASK Schlaining deutlich mit 5:1 für sich entschieden.

Spannung bis zum Schluss

Das 1:0 von Schlaining bejubelte Gaber Petric (16.). Krisztian Felegyhazi schoss die Kugel zum 2:0 für ASKÖ Schlaining über die Linie (32.). Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Roland Milan Szanto zum 1:2 zugunsten von Rechnitz (45.) und ließ das Momentum aufseiten der Heimischen fallen. Die Pausenführung von ASK Schlaining fiel knapp aus. Klemens Mikovits erhöhte für Schlaining auf 3:1 (55.) und sorgte damit neuerlich für den komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung. In der 78. Minute brachte Bence Pergel den Ball im Netz von ASKÖ Schlaining unter und läutete damit ein heiße Schlussphase ein. Zum Schluss feierte ASK Schlaining aber doch einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Rechnitz.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt Rechnitz eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der Gastgeber die dritte Pleite am Stück.

In der Schlussphase der Saison befindet sich Schlaining in der Tabelle über dem ominösen Strich. ASKÖ Schlaining bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, acht Unentschieden und 15 Pleiten. Die letzten Resultate von ASK Schlaining konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Am Freitag, den 09.06.2023 (19:30 Uhr) steht für SV Rechnitz eine Auswärtsaufgabe gegen SV Großpetersdorf an. Schlaining tritt einen Tag später daheim gegen SV Stegersbach an.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – ASKÖ Schlaining, 2:3 (1:2)

78 Bence Pergel 2:3

55 Klemens Mikovits 1:3

45 Roland Milan Szanto 1:2

32 Krisztian Felegyhazi 0:2

16 Gaber Petric 0:1

