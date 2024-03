Hattrick von Roko Prpic beschert Olbendorf souveränen Heimsieg

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 19:43

Olbendorf holte am Samstag einen 3:1-Erfolg gegen Sankt Martin/Raab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Olbendorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel bei ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab hatte Olbendorf schlussendlich mit 5:0 für sich entschieden.

Triplepacker als Matchwinner

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Olbendorf bereits in Front. Roko Prpic markierte in der vierten Minute die Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt. Prpic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (60.). Kevin Gmeindl-Neubauer verkürzte für ASV Sankt Martin/Raab später in der 69. Minute auf 1:2. Prpic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Olbendorf her (89.). Letztlich nahm Olbendorf gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Olbendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Mit 55 Gegentreffern hat Sankt Martin/Raab schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,06 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der Gast musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. ASV Sankt Martin/Raab wartet schon seit 14 Spielen auf einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Olbendorf ist SV Marsch Neuberg (Samstag, 16:00 Uhr). ASV Sankt Martin/Raab misst sich am selben Tag mit SV Heiligenkreuz (15:30 Uhr).

II. Liga Süd: Olbendorf – ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, 3:1 (1:0)

89 Roko Prpic 3:1

69 Kevin Gmeindl-Neubauer 2:1

60 Roko Prpic 2:0

4 Roko Prpic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.