Mit dem Schlusspfiff: Wurglits beschert Großpetersdorf Siegtor!

Details Samstag, 16. März 2024 19:37

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Großpetersdorf mit 3:2 gegen SV Heiligenkreuz für sich entschied. Die Ausgangslage sprach für Großpetersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Null hatte im Hinspiel auf beiden Seiten gestanden.

Spätes Siegtor in der Nachspielzeit

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jan Willgruber sein Team in der 48. Minute. Krisztian Kerekes war zur Stelle und markierte das 1:1 von SV Großpetersdorf (59.). Das 2:1 des Gasts bejubelte Michael Wurglits (64.). Willgruber glich nur wenig später für Heiligenkreuz aus (65.). Für Großpetersdorf endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Wurglits in der Nachspielzeit erfolgreich war. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Großpetersdorf SV Heiligenkreuz 3:2.

Heiligenkreuz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Heiligenkreuz musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Heiligenkreuz insgesamt auch nur vier Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Heiligenkreuz hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Großpetersdorf führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. SV Großpetersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft SV Heiligenkreuz auf ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, Großpetersdorf spielt tags zuvor gegen SV Rechnitz.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – SV Großpetersdorf, 2:3 (0:0)

91 Michael Wurglits 2:3

65 Jan Willgruber 2:2

64 Michael Wurglits 1:2

59 Krisztian Kerekes 1:1

48 Jan Willgruber 1:0

