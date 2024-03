"Give me five": Eberau überrollt Grafenschachen

Spielberichte

Sonntag, 17. März 2024

Eberau erteilte Grafenschachen eine Lehrstunde und gewann mit 5:0. SV Eberau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Grafenschachen einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Eberau gegen Grafenschachen mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Einseitiges Torfestival

Maximilian Mayer brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. Bereits in der 14. Minute erhöhte Milan Beli den Vorsprung von SV Eberau. Mit dem 3:0 von Martin Bock für die Gäste war das Spiel eigentlich schon entschieden (24.). SC Grafenschachen rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Mit dem 4:0 durch Stephan Josef Draxler schien die Partie bereits in der 51. Minute mit Eberau einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war Grafenschachen schon geschlagen, als Mayer das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (68.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr SV Eberau einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Trotz der Niederlage belegt SC Grafenschachen weiterhin den achten Tabellenplatz. Die Gastgeber verbuchten insgesamt acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen.

Eberau machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. SV Eberau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Am kommenden Freitag trifft SC Grafenschachen auf SV Stegersbach, SV Eberau spielt tags darauf gegen UFC Lumitech Jennersdorf.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – SV Eberau, 0:5 (0:3)

68 Maximilian Mayer 0:5

51 Stephan Josef Draxler 0:4

24 Martin Bock 0:3

14 Milan Beli 0:2

11 Maximilian Mayer 0:1

Details

