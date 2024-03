SV Großpetersdorf unterliegt SV Rechnitz nach Führung

Spielberichte

Details Freitag, 22. März 2024 22:34

Am Freitag begrüßte SV Großpetersdorf SV Rechnitz. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gasts aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

Ausgleichstreffer vor Pausentee läutete Wende ein

Das 1:0 in der 29. Minute brachte Bendegüz Nagy Großpetersdorf vermeintlich auf die Siegerstraße. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Florian Kurtz zum Ausgleich für Rechnitz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Pavel Usakov versenkte den Ball in der 62. Minute im Netz von SV Großpetersdorf. SV Rechnitz baute die Führung in der Nachspielzeit mit einem weiteren Treffer aus (95.). Zum Schluss feierte Rechnitz einen dreifachen Punktgewinn gegen Großpetersdorf.

Mit diesem Sieg zog SV Rechnitz an SV Großpetersdorf vorbei auf Platz neun. Der Gastgeber fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Großpetersdorf bei ASKÖ Korkisch Rotenturm an, während Rechnitz zwei Tage zuvor ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab empfängt.

II. Liga Süd: SV Großpetersdorf – SV Rechnitz, 1:3 (1:1)

95 Adam Mihaly Schreiner 1:3

62 Pavel Usakov 1:2

45 Florian Kurtz 1:1

29 Bendeguez Nagy 1:0

Details

