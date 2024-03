Nächster Erfolg für Markt Allhau auswärts bei Olbendorf

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:06

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen UFC Markt Allhau und Olbendorf an diesem 20. Spieltag. Olbendorf war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit den Gastgebern Glücksgefühle beschert.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Markt Allhau ging in Minute drei in Front - Tihanyi wuchtete die Kugel unter die Querlatte. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (8.) - Tihanyi traf per Elfmeter. Roko Prpic nutzte die Chance für Olbendorf und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. UFC Markt Allhau hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Wenig später behauptete sich Markt Allhau gegen die Hintermannschaft von Olbendorf. Neuer Spielstand: 3:1 (51.) - Tihanyi traf abermals per Elfmeter. Nachdem Felix Stumpf vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste UFC Markt Allhau in Unterzahl agieren (85.). In der Nachspielzeit (91.) gelang Thomas Nebl nach einem Freistoß der Anschlusstreffer für Olbendorf. Am Schluss siegte Markt Allhau gegen Olbendorf.

Olbendorf musste schon 38 Gegentreffer hinnehmen. Olbendorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Für UFC Markt Allhau ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit beeindruckenden 54 Treffern stellt Markt Allhau den besten Angriff der II. Liga Süd. Mit dem Sieg knüpfte Markt Allhau an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert UFC Markt Allhau 13 Siege und drei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. UFC Markt Allhau scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Olbendorf tritt am Freitag, den 05.04.2024, um 19:30 Uhr, bei SV Stegersbach an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Markt Allhau SV Heiligenkreuz.

II. Liga Süd: Olbendorf – UFC Markt Allhau, 2:3 (1:2)

91 Thomas Nebl 2:3

51 Oliver Laszló Tihanyi 1:3

39 Roko Prpic 1:2

8 Oliver Laszló Tihanyi 0:2

3 Oliver Laszló Tihanyi 0:1

