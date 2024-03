Grafenschachen fügt Leader UFC Jennersdorf bittere Pleite zu

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:05

SC Grafenschachen stellte UFC Lumitech Jennersdorf ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Grafenschachen hat mit dem Sieg über UFC Jennersdorf einen Coup gelandet. Das Hinspiel war mit 3:0 zugunsten von Jennersdorf ausgegangen.

Siegtreffer per Lucky Punch

Das 1:0 war das Verdienst von Philipp Mrazek. Er war vor 269 Zuschauern in der 30. Minute zur Stelle. Zuvor hatten beide Teams jeweils eine gute Möglichkeit verzeichnet. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Lukas Rudolf seine Chance und schoss das 1:1 (43.) für SC Grafenschachen. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Ein später Treffer von Anze Kosnik, der in der Schlussphase erfolgreich war (90.), bedeutete die Führung für Grafenschachen. Letzten Endes ging SC Grafenschachen im Duell mit UFC Lumitech Jennersdorf als Sieger hervor.

Nach dem errungenen Dreier hat Grafenschachen Position sieben der II. Liga Süd inne. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

UFC Jennersdorf verbuchte insgesamt 14 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließen die Gäste zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Am Samstag muss SC Grafenschachen bei SV Mühlgraben ran, zeitgleich wird Jennersdorf von SV Güssing in Empfang genommen.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – UFC Lumitech Jennersdorf, 2:1 (1:1)

90 Anze Kosnik 2:1

43 Lukas Rudolf 1:1

30 Philipp Mrazek 0:1

