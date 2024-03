Kukmirn seit acht Spielen ohne Sieg: Heimpleite gegen Tobaj

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:09

ASV Tobaj setzte sich gegen Kukmirn mit 3:0 durch. Damit wurde ASV Gemeinde Tobaj der Favoritenrolle vollends gerecht. Im Hinspiel hatten die Gäste einen knappen 3:2-Sieg eingefahren.

Gäste siegen auswärts souverän

Zoran Lukavecki brachte ASV Tobaj in der 24. Minute in Front. Mit einem Tor Vorsprung für ASV Gemeinde Tobaj ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Philipp Toth trug sich in der 64. Spielminute in die Torschützenliste ein. In der 74. Minute legte Julian Jautz-Lackner zum 3:0 zugunsten von ASV Tobaj nach. Am Ende behielt ASV Gemeinde Tobaj gegen SV Kukmirn die Oberhand.

Kukmirn hat auch nach der Pleite die 14. Tabellenposition inne. Im Sturm des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 20 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. SV Kukmirn verbuchte insgesamt drei Siege, sieben Remis und zehn Niederlagen.

Bei ASV Tobaj präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Bislang holte ASV Tobaj elf Siege, ein Remis und kassierte erst acht Niederlagen.

SV Kukmirn tritt am Freitag, den 05.04.2024, um 19:30 Uhr, bei SV Großpetersdorf an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt ASV Gemeinde Tobaj SV Eberau.

II. Liga Süd: SV Kukmirn – ASV Gemeinde Tobaj, 0:3 (0:1)

74 Julian Jautz-Lackner 0:3

64 Philipp Toth 0:2

24 Zoran Lukavecki 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.