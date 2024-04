Souveräner Heimsieg von SV Stegersbach über Rechnitz

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:23

Gegen Stegersbach holte sich Rechnitz eine 1:4-Niederlage ab. SV Stegersbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Rechnitz einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Stegersbach beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Hausherren behalten klar die Oberhand

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Nico Benkö verantwortlich (6.), der nach einer astreinen Linksflanke seelenalleine vollstrecken konnte. Doppelpack für SV Stegersbach: Nach seinem ersten Tor (30.) markierte Oliver Poandl wenig später seinen zweiten Treffer (36.) - zunächst traf er per Flachschuss, dann aus spitzem Winkel nach feinem Wechselpass. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Roland Milan Szanto aufseiten von Rechnitz das 1:3 (41.). Mit der Führung für Stegersbach ging es in die Halbzeitpause. Zsolt Balazs war es, der vom Elfmeterpunkt aus kurz vor Ultimo das 4:1 besorgte und SV Stegersbach inklusive Anhang träumen lässt (86.). Ein starker Auftritt ermöglichte Stegersbach am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Rechnitz.

Bereits 53-mal schlugen die Angreifer von SV Stegersbach in dieser Spielzeit zu. Stegersbach sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und sieben Niederlagen dazu.

Rechnitz verbuchte insgesamt sieben Siege, neun Remis und sieben Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Stegersbach ist ASKÖ Korkisch Rotenturm (Samstag, 17:00 Uhr). Rechnitz misst sich am selben Tag mit SV Mühlgraben (18:30 Uhr).

II. Liga Süd: SV Stegersbach – SV Rechnitz, 4:1 (3:1)

86 Zsolt Balázs 4:1

41 Roland Milan Szanto 3:1

36 Oliver Poandl 3:0

30 Oliver Poandl 2:0

6 Nico Benkö 1:0

Details

