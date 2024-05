Packende Wende: SV Neuberg dreht das Spiel gegen SV Güssing

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 20:50

Ein fesselndes Duell erlebten die Zuschauer beim Spiel zwischen SV Güssing und SV Neuberg in der 26. Runde der II. Liga Süd. Die Gastgeber starteten stark, mussten sich am Ende jedoch mit einem 1:2 geschlagen geben. Eine packende Partie, die nach dem Seitenwechsel ihren Turnaround erlebte - die Gäste bleiben damit Dritter im Klassement.

Frühe Führung für Güssing

Güssing versuchte vor heimischer Kulisse tonangebend zu agieren. Ihre Bemühungen wurden kurz vor der Halbzeitpause belohnt, als Roman Rasser in der 44. Minute nach einem Foulspiel im Strafraum zum Elfmeter antrat und souverän verwandelte. Die Güssinger gingen mit einer 1:0-Führung in die Pause, unterstützt durch eine starke Leistung, die die Fans begeisterte.

Neubergs Comeback in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit brachte eine dramatische Wendung im Spiel. SV Neuberg kam mit erneuertem Elan aus der Kabine und begann, das Spielgeschehen zu dominieren. Die Wende begann in der 58. Minute, als Ivan Hajdic nach einem präzisen Zuspiel durch die Güssinger Abwehr brach und den Ausgleich erzielte. Dieser Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie drängten weiter auf das Tor von SV Güssing.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 67. Minute, als Ivan Hajdic erneut für SV Neuberg traf. Mit seinem zweiten Tor des Tages brachte er seine Mannschaft 2:1 in Führung. Dieses Tor zeigte die Entschlossenheit und den Kampfgeist von SV Neuberg, die trotz des Rückstands in der ersten Halbzeit nicht aufgaben.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen des SV Güssing, den Ausgleich zu erzielen. Trotz mehrerer Wechsel und Versuchen, frischen Wind in das Spiel zu bringen, konnte der Gastgeber den Rückstand nicht mehr aufholen. Die Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, und so endete das Spiel mit einem knappen Sieg für die Gäste aus Neuberg.

II. Liga Süd: SV Güssing : Neuberg - 1:2 (1:0)

67 Ivan Hajdic 1:2

58 Ivan Hajdic 1:1

44 Roman Rasser 1:0

