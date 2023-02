Ritzing geht mit neuen Offensiv- sowie Defensivspielern und Zuversicht in den Frühling

Details Donnerstag, 23. Februar 2023 08:15

Eine schwache Offensive und nur Platz 7, so lautet die Bilanz für den SC Ritzing nach der Hinrunde in der Burgenlandliga. Der Start ist der Furtner-Truppe gelungen, aber anschließend ging ihr die Luft aus. Man hatte sich für die Saison eigentlich das Mitmischen im Kampf um den Aufstieg zum Ziel gesetzt. Seit dem Abgang von David Witteveen vor einem Jahr nach Lackenbach fehlt im Ritzing-Angriff ein echter Goalgetter. In der Winter-Transferzeit ist man auf der Suche nach Offensivkräften fündig geworden: Zwei Angreifer, Filip Filipovic und Martin Gander, sollen für Tore sorgen. Der dritte Neuzugang ist Marcel Etzelstorfer für die Defensivabteilung.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Josef Furtner, welche Neuigkeiten es vom Verein gibt und ob man für den Start in die Rückrunde gerüstet ist.

Ligaportal: Wie ist die bisherige Vorbereitung gelaufen?

Furtner: „Die Vorbereitung ist fast nur auf dem Kunstrasen geschehen, aber sie ist ganz normal verlaufen, so wie es auch sein soll.“

Ligaportal: Sind alle verletzten Spieler der Hinrunde wieder an Bord?

Furtner: „Ja, alle verletzten Spieler sind wieder genesen und an Bord, sodass wir mit einem kompletten Kader in die Meisterschaft gehen können.“

Ligaportal: Sind die Ergebnisse der Vorbereitungsspiele für Sie in Ordnung gewesen?

Furtner: „Die Ergebnisse kann man nicht zur Analyse hernehmen. Wir haben fast immer die ganze Mannschaft ausgewechselt, um allen Spielern eine Spielpraxis zu geben. Mit der gezeigten Leistung der Spieler war ich im Allgemeinen zufrieden.“

Ligaportal: Haben sich die drei Neuzugänge bereits in die Mannschaft integriert?

Furtner: „Man hat schon gesehen, dass die Neuzugänge eine Verstärkung für die Mannschaft sind, obwohl Martin Gander erst vor zehn Tagen zur Mannschaft gestoßen ist. Er hatte viel mit seinem Umzug aus Südtirol zu tun. Filip Filipovic und Marcel Etzelstorfer zeigten schon auf, was in ihnen steckt.“

Ligaportal: Wie ist die momentane Stimmung in der Mannschaft, wird dem Start der Rückrunde schon entgegengefiebert?

Furtner: „Natürlich, denn alle Spieler wollen wieder die Rückrunde spielen. Die Vorbereitung ist das eine, aber die Meisterschaft das andere. Außerdem war die Vorbereitung lange genug, wir haben am 9. Januar mit dem Training begonnen. Die Spannung ist nur in den Spielen vorhanden, um denen es um Punkte geht. Wir möchten die Tabelle hochklettern – wie weit es gehen wird, das wird sich dann zeigen.“

