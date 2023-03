Ordentliche Generalversammlung des USVS Hausbauführer Rudersdorf

Details Montag, 27. Februar 2023 17:21

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf hielt am 26. Februar seine ordentliche Generalversammlung ab. Obmann Peter Hallemann konnte neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern auch Ehrengäste begrüßen. Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit und dem allgemeinen Rückblick des Obmanns, legte Kassier Patrick Wagner seinen positiven Kassabericht vor. Der Sprecher der Kassakontrolle stellte der Kassaführung ein tadelloses Zeugnis aus, und stellte den Antrag an die GV, den Kassier und den gesamten Vorstand zu entlasten. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen.

Martin Salber in der Funktion als sportlicher Leiter, ließ das abgelaufen Jahr, mit dem Aufstieg in die Burgenlandliga als Höhepunkt, Revue passieren. Nachwuchskoordinatorin Sandra Schwarz strich unter anderem heraus, dass sich zu Zeit 60 Kinder in den diversen Nachwuchsmannschaften fußballerisch betätigen Nach dem sportlichen Rückblick standen die Neuwahlen des Vereinsvorstandes an der Tagesordnung. Dem eingebrachten Wahlvorschlag wurde einstimmig stattgegeben.

Der einstimmig gewählte Vorstand:

Peter Damhösl, Schriftführer - Patrick Wagner, Kassier - Franz Luef Kassier Stv. - Peter Hallemann, Obmann - Joachim Sifkovits, Sportlicher Leiter Stv. - Martin Salber, Sportlicher Leiter - Patrick Deutsch Obmann Stv. - Astrid Schwarz Schriftführer Stv.

Nach dem letzten Tagesordnungspunkt – Allfälliges – bedankte sich der wiedergewählte Obmann Peter Hallemann bei allen gewählten Vorstandsmitgliedern für die Ausübung ihres freiwilligen Ehrenamtes, und schloss die Generalversammlung mit der Hoffnung, dass der Klassenerhalt gelingen werde.

Foto: USVS Rudersdorf

