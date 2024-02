ASV Siegendorf: „Mit den Neuverpflichtungen sind wir um einiges stärker!“

Burgenlandliga

Details Mittwoch, 21. Februar 2024 09:02

Besser kann es für einen neuen Trainer nicht laufen, im Sommer hatte er die Mannschaft übernommen und diese ohne eine Niederlage zum Herbstmeistertitel geführt. Nikolaus Schilhan, bislang im Burgenland ein unbekannter Trainer, schaffte das Kunststück, mit dem ASV Siegendorf mit sechs Punkten Vorsprung auf den Verfolger Parndorf als Tabellenerster in die Frühjahrsrunde zu gehen.

Ligaportal.at sprach mit Trainer Nikolaus Schilhan, welches Fazit er nach den ersten Trainingswochen im Frühjahr mit dem ASV zieht, wie die Vorbereitungen auf die Frühjahressaison laufen, ob er mit den Testspielen und der Leistung der neuen Spieler zufrieden ist.

Ligaportal: Wann habt ihr mit dem Mannschaftstraining begonnen und wie war ihr Eindruck von der Mannschaft und den vielen Neuzugängen? Sind alle konditionell auf der Höhe?

Schilhan „Wir haben am 9. Januar mit dem Training begonnen. Der Gesamteindruck war okay, aber die Wintervorbereitung ist ein Thema für sich, bis man alle Spieler beim Training zusammen hat, denn einige Spieler fehlen öfter wegen Krankheit und Verletzungen.“

Ligaportal: Ihr habt bisher fünf Testspiele gehabt, wie sind die gelaufen? Haben sich die Neuzugänge schon integriert?

Schilhan: „Im ersten Spiel haben wir gegen die Rapid-Amateure gespielt und 0:1 verloren, aber in den letzten Testspielen hat die Mannschaft eine gute, zufriedenstellende Leistung gezeigt. Die Neuzugänge haben sich gut integriert, bis auf Lukas Dostal, der ist mit einer schweren Mittelohrentzündung ausgefallen, steigt aber nun wieder ins Training ein.“

Ligaportal: Was sind die momentanen Stärken und Schwächen der Mannschaft? An welchen Schrauben muss noch gedreht werden?

Schilhan: „Wir haben in der Vorbereitung an unseren Schwächen gearbeitet, haben uns in der Defensive verbessert und sind kompakter geworden. Unsere Stärken sind unser Kombinationsspiel, das sehr variabel ist und der Ballbesitz und wir haben eine neue Formation eingespielt.“

Ligaportal: Auf dem Transfermarkt habt ihr zugeschlagen, sechs neue Spieler sind verpflichtet worden, auch in Hinblick auf den Aufstieg in die RLO?

Schilhan: „Teils, teils: Wir wollten den Kader breiter machen und in der Spitze wollten wir mehr Qualität haben, das ist uns mit den Transfers gelungen. Aber nun müssen wir unsere Aufgaben erfüllen, um überhaupt von der Regionalliga sprechen zu können. Und der 6-Punkte-Vorsprung sind zwei Spiele, bei vierzehn Meisterschaftsspiele kann noch viel passieren. Aber letztlich bin ich guter Dinge für die Meisterschaft.“

Ligaportal: Ihr habt einen neuen Mannschaftsbus bekommen, damit ihr stressfrei zu den Auswärtsspielen anreisen könnt?

Schilhan: „Ja, es ist ein Super-Bus, der viele Annehmlichkeiten für die Anreise zu den Auswärtsspielen bietet."