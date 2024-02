Der Countdown läuft: Die Burgenlandliga startet in die Frühjahrssaison-Teil 1

Burgenlandliga

Details Freitag, 23. Februar 2024 12:52

In einer Woche geht es mit der Frühjahrsmeisterschaft in der Burgenlandliga endlich wieder los. Ligaportal.at hörte sich bei den Vereinen um, wie die Vorbereitungen gelaufen sind und ob es Interessantes zu berichten gibt. Wie der Start in das Frühjahr gelaufen ist, ob die Spieler in der Winterpause gut an ihrer Kondition gearbeitet haben? Sind verletzte Spieler aus dem Herbst wieder genesen? Wie sind die Testspiele gelaufen, haben sich die Neuzugänge schon integriert?

ASK Kohfidisch: Paul Toth, sportlicher Leiter.

„Bei uns gibt es nichts Neues zu berichten, es ist alles wie gehabt. Die Spieler waren konditionell in einer guten Verfassung. Auf dem Transfermarkt waren wir nicht tätig, wir vertrauen dem derzeitigen Kader der Kampfmannschaft, in dem nur ein Legionär ist; alle anderen Spieler sind aus der Umgebung von Kohfidisch. Die Testspiele sind gut verlaufen. Leider fällt Philipp Schandl mit einer Knieverletzung die gesamte Saison aus. Wir gehen mit großer Zuversicht in die Frühjahrssaison.“

ASK Horitschon: Edi Stössl, Trainer.

„Bei und gibt es nicht wirklich etwas Neues zu berichten. Der Trainingsbeginn ist perfekt verlaufen, alle Spieler waren Top-motiviert und konditionell voll auf der Höhe. In den vergangenen Wochen haben wir aber Probleme bekommen, zwölf Spieler fehlten erkrankt oder verletzungsbedingt beim Training. Ich hoffe, dass ein Teil davon zum Meisterschaftsbeginn wieder an Bord ist. In den letzten Testspielen konnten wir nur mit einer Rumpfmannschaft antreten, daher auch die nicht aussagekräftigen Ergebnisse.“

SV Schattendorf: Alexander Bernhardt, Obmann.

"Das Training und die Testspiele waren in Ordnung. Vor einer Woche hatten wir eine Grippewelle, zwölf Spieler konnten nicht am Training teilnehmen, aber nun sind alle wieder fit, bis auf Lazar Milic, der uns mit seiner Knieverletzung noch für eine längere Zeit ausfallen wird. Zum Ende der Transferzeit gab es noch ein Zuckerl für uns, Goalgetter Patrick Derdak kam von Draßburg wieder zu uns zurück, darum sind wir in der Offensive mit den weiteren Neuzugängen Dominik Kovács und Bulcsú Szántó hervorragend aufgestellt. Für uns waren auch die Ergebnisse der Testspiele wichtig, denn sie stärken das Selbstvertrauen.“

USV Halbturn: Werner Hoffmann, Sektionsleiter.

„ Unser Trainer war mit dem konditionellen Zustand der Mannschaft sehr zufrieden. Die grobe Vorbereitung haben wir hinter uns, jetzt kommt in dieser Woche der Feinschliff. Mit den Testspielen sind wir teilweise zufrieden, es gab gute und nicht so gute Spiele. Die Neuzugänge haben sich gut integriert und auch gute Leistungen in den Vorbereitungsspielen gezeigt. Es ist wichtig für uns, dass wir gut in die Meisterschaft starten und im ersten Spiel punkten, denn in Runde 17 kommt Siegendorf und in Runde 18 haben wir wegen Ritzing spielfrei.“

SC Bad Sauerbrunn: Trainer Heinz Kremser.

"Ich bin mit der Trainingseinstellung und der Moral recht zufrieden, der konditionelle Zustand der Truppe war in Ordnung, aber da habe ich mir nie Sorgen darüber gemacht, denn die Spieler sind clever genug, um zu wissen, was sie machen müssen. Die Testspiele waren in Ordnung, obwohl in der Wintervorbereitung immer Spieler wegen Grippe fehlten. Die beiden Neuzugänge haben sich schon gut integriert und gute Leistungen gezeigt. Erfreulich ist auch, dass die Langzeitverletzten Philip Lang und Philip Marenich wieder voll im Training sind. Leider hat sich Mario Cerny verletzt und wird einige Zeit ausfallen. Wenn wir im Frühjahr den vierten Platz im Ranking halten könnten, wäre das optimal.“

SV Sankt Margarethen: Günter Welz, Obmann.

„Wir haben bedauerlicherweise zwei Langzeitverletzte zu beklagen; Matus Rybansky fällt mit Rückenbeschweren aus und Sebastian Leszkovich muss eine Pause wegen einer Augenverletzung machen. Die Spieler haben das Heimprogramm fleißig abgespult und sind in einer guten Verfassung zum Training gekommen. Die Leistungen bei den Testspielen waren absolut in Ordnung. Für die Meisterschaft müssen wir abwarten, wie sich die Sache entwickelt, denn im März haben wir Siegendorf, Leithaprodersdorf und Parndorf als Gegner und ein Match wegen Ritzing spielfrei. Top-Sechs-Platz wird angestrebt.“