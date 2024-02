Der Countdown läuft: Die Burgenlandliga startet in die Frühjahrssaison-Teil 2

Burgenlandliga

Details Freitag, 23. Februar 2024 12:59

In einer Woche geht es mit der Frühjahrsmeisterschaft in der Burgenlandliga endlich wieder los. Ligaportal.at hörte sich bei den Vereinen um, wie die Vorbereitungen gelaufen sind und ob es Interessantes zu berichten gibt. Wie der Start in das Frühjahr gelaufen ist, ob die Spieler in der Winterpause gut an ihrer Kondition gearbeitet haben? Sind verletzte Spieler aus dem Herbst wieder genesen? Wie sind die Testspiele gelaufen, haben sich die Neuzugänge schon integriert?

SpG Edelserpentin, Peter Schönfeldinger, Obmann Stv.

„Eigentlich gibt es nicht viel zu berichten, es war ein ruhiger Winter. In der Transferzeit hatten wir fünf Ab- und fünf Zugänge. Es sind einige junge Spieler aus der U-16 zum Mannschaftskader dazugekommen, das sieht für die Zukunft für unseren Verein gut aus. Die Neuzugänge haben sich gut in die Kampfmannschaft integriert. Der Beginn der Testspielphase war recht holprig, aber mit der Zeit hat sich die Mannschaft gesteigert. Einziges Manko war die Chancenverwertung, aber da hoffen wir, dass sich die Spieler die Tore für die Meisterschaft aufgehoben haben. Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt, dafür haben wir im Herbst schon vorgearbeitet und dass unsere jungen Spieler in der Kampfmannschaft Burgenlandligaluft schnuppern können.“

SV Leithaprodersdorf: Mario Santner, Trainer.

„Meine Spieler sind gut aus der Wintervorbereitung gekommen, sie hatten das gemacht, was im Home-Trainingsplan gestanden hat. Außerdem hatten wir den Vorteil, dass wir keine Neuzugänge hatten und sofort voll in die Vorbereitung starten konnten. In den Testspielen haben wir leider nur gegen unterklassige Vereine gespielt, ich hätte mir stärkere Gegner gewünscht. Aber die Leistung der Mannschaft war in Ordnung und wir sind von Verletzungen verschont geblieben. Wir haben gewissermaßen zwei Neuzugänge, Lukas Heiss und Fabian Dinhof, die sind nach einer langen Verletzungszeit wieder in die Kampfmannschaft gekommen. Unser Kader ist somit komplett und wir können mit Volldampf in die erste Begegnung der Frühjahrssaison gehen.“

ASK Marz: Lorandt Schuller, Trainer.

„Wir hatten im Winter sechs Neuzugänge und die haben sich schon hervorragend in die Mannschaft integriert, es ist Woche für Woche besser geworden. Bedauerlicherweise können die zwei Langzeitverletzten vom Herbst, Luis Pichler und Alexander Babel, im Frühjahr weiterhin nicht eingesetzt werden. Aufgrund der Umstrukturierung der Tabelle nach dem Rückzug von Ritzing haben wir ohne ein Match zu gewinnen zwei Plätze gutgemacht. Mit den Neuzugängen haben wir unsere Offensivabteilung verstärkt, denn wir müssen im Frühjahr mehr Tore schießen, sonst wird es nichts mit dem Klassenerhalt.“

ASK Klingenbach: Wolfgang Hatzl, Trainer.

„Meine Spieler sind konditionell gut aus der Winterpause gekommen, aber die Vorbereitung war etwas wechselhaft, wir haben gute Phasen mit einer zahlreichen Trainingsbeteiligung gehabt, und dann gab es Phasen, wo wir im Training wegen Krankheit, Urlaube und Verletzungen arg dezimiert waren. Großteils waren die Testspiele in Ordnung, nichts Überragendes, aber man hat schon gute Ansätze gesehen. Bei den Transfers haben wir uns bewusst zurückgehalten, wir vertrauen dem momentanen Kader und unsere Zielsetzung ist, junge Spieler näher an die Kampfmannschaft heranzuführen und da hätte es wenig Sinn ergeben, denen Neuzugänge vor die Nase zu setzen. Leider kommen unsere Langzeitverletzten Mario Hartmann und Thomas Klemeschitz auch im Frühjahr weiterhin nicht in die Mannschaft zurück. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir gut in die Meisterschaft starten werden.“

SC Pinkafeld: Lukas Halwachs, Trainer.

„Wir haben uns schon im November fit gehalten, für Dezember gab es das Heimtrainings-Programm und die Spieler sind konditionell auf der Höhe. Im Großen und Ganzen war ich mit den Testspielen zufrieden, wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert und haben keine Begegnung verloren und wir sind zuversichtlich, dass wir diese Form in die Meisterschaft mitnehmen werden. Wir haben uns adäquat verstärkt, die Spieler passen charakterlich gut in die Mannschaft und wir sind für das Frühjahr bestens aufgestellt. Verletzte Spieler haben wir keine zu beklagen, als können wir mit der Bestbesetzung in die Frühjahrssaison starten.“

SC/ESV Parndorf 1919 : Wolfgang Fischer, Trainer.

„Bei uns gibt es nichts Neues zu berichten, alles läuft seinen normalen Gang. Die Spieler sind gut vorbereitet aus der Winterpause gekommen, was auch an der Eigenverantwortung der Akteure gelegen hat. Das Gewicht und das Lauftraining waren in Ordnung. Leider ist unser Neuzugang Milan Nemeth verletzt, der hat bis zum heutigen Zeitpunkt noch kein Testspiel absolviert. Außerdem haben sich Sebastian Pojer und Dominik Puster im ersten Testspiel gegen Donaufeld verletzt, sind aber zum Meisterschaftsbeginn wieder einsatzbereit. Mit dem Auftreten der Mannschaft in den Testspielen war ich sehr zufrieden, wir haben teilweise auch Spieler der U-23 eingesetzt. Der Kern der Mannschaft funktioniert, ist intakt, und wenn wir da keine schwerwiegenden Ausfälle haben, dann bin ich für die Frühjahrssaison sehr zuversichtlich.“

Mit Nikolaus Schilhan, Trainer vom Herbstmeister ASV Siegendorf, und den beiden Neo-Trainern Roman Fennes, FC Deutschkreutz und Patrick Steiner, USVS Hausbauführer Rudersdorf haben wir bereits in dieser Woche ein ausführliches Interview geführt.